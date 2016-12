La prioridad es fichar a un jugador con mando en el centro del campo

El Deportivo no se apura en fichar, aunque lo hará "bien" en palabras de Tino Fernández, presidente del club, que recordó que el mercado de invierno "no está abierto todavía". Se trata de fichar con sentido, futbolistas que "aporten" a la plantilla actual. La intención es que lleguen un futbolista con peso en el centro del campo -que aporte veteranía y mando-, otro jugador de banda y con capacidad anotadora y un tercero que refuerce la vanguardia y complemente a Andone, Joselu y Marlos Moreno.

La intención del club es que los nuevos futbolistas lleguen cuanto antes, pero el mercado obliga a ir con cautela, sobre todo cuando se trata de incorporar a jugadores que pueden tener un papel fundamental en el equipo, pero que ahora mismo no están teniendo presencia en sus respectivos clubes. "Es lo que tiene participar en el mercado de invierno", reconoció ayer una fuente del club. "Si por nosotros fuese, ficharíamos al mejor futbolista al que pudiéramos acceder y lo haríamos ya", comentó sobre este asunto Fernández Pico.

Para el presidente el mes de enero es clave, porque el primer equipo tendrá que disputar seis partidos que espera "sean ocho", ya que confía en seguir adelante en la Copa del Rey. "Tenemos cuatro partidos de Liga y dos de Copa, que espero que sean ocho, porque lo que deseamos es seguir adelante en la Copa hasta donde podamos, y necesitamos tener a toda la gente a disposición del entrenador", por eso le gustaría que Garitano tuviese a los futbolistas que va a utilizar cuanto antes, pero "el mercado no lo manejamos solo nosotros", señaló el dirigente blanquiazul.

Tino Fernández rehúye hablar de "nombres propios", pero sí se refirió al de Delofeu, el exbarcelonista y capitán de la selección sub 21 que pertenece al Everton. "Por lo que sabemos el club no lo va a dejar salir", en clara señal de que la dirección deportiva sí se interesó por la situación del exterior catalán. "No vamos a fichar por fichar", apuntó Tino Fernández, que descartó la posibilidad de traer a algún futbolista cedido durante los últimos cinco meses de competición. "Si viniese con la posibilidad de continuar una temporada más, sería diferente, pero traer a un jugador por seis meses no lo haremos", aseguró el máximo mandatario del club coruñés.

También destacó el presidente deportivista que harán "cuentas" con Babel una vez que el holandés no se presentó ayer en el primer entrenamiento tras las vacaciones navideñas. El delantero holandés se despidió del club coruñés después del triunfo frente al Betis (3-1) en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, partido en el que marcó el tercer gol del partido. Tenía contrato hasta el 31 de diciembre y los técnicos blanquiazules decidieron ofrecerle la renovación, pero el futbolista decidió marcharse justificando razones "familiares". Pocos días después estaba presenciando un partido del Besiktas en Estambul e incluso entrenando en el gimnasio del club turco, en el que militará a partir de próximo 1 de enero. "No le damos mayor importancia a eso, pero nosotros defenderemos nuestros intereses", sostuvo el presidente que se mostró contrariado por la forma de proceder del holandés.

Consultado sobre la posibilidad de que Álex Bergantiños pudiese salir en el mercado de invierno, Tino Fernández dijo que confía en que el de la Sagrada "se quede en el Deportivo", pero "si el jugador nos plantease una salida, por todo lo que significa para el equipo y el club, no pondríamos dificultades, pero confiamos en que continúe con nosotros", manifestó el presidente blanquiazul sobre uno de sus capitanes y uno de los valores más importantes del equipo.