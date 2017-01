El berciano se garantiza su contrato inicial, hasta 2019

La corta plantilla que maneja actualmente Gaizka Garitano obliga al técnico a gestionar mejor que nunca los recursos de los que dispone para afrontar con esperanzas de éxito este mes de enero tan cargados de partidos, hasta ocho entre Liga y Copa. Considera que el plantel ahora mismo se ha quedado corto para pelear con garantías en dos frentes pero confía en prolongar en este inicio de año el gran mes de diciembre que completó el Deportivo. "Soy optimista. Los últimos acontecimientos de estas semanas -salida de Ryan Babel y lesión de Carles Gil- nos han lastrado un poco pero tenemos que pensar en positivo e intentar sacar el máximo rendimiento de los que tenemos. Tenemos dos competiciones y hay que afrontarlas con inteligencia, sabiendo que no disponemos de demasiados efectivos", reconoció el vasco.

Ahora más que nunca todos los futbolistas que tiene a sus órdenes son necesarios para repartir esfuerzos y, entre todos, empujar en una misma dirección. Por eso sigue Borja Valle, convocado para el encuentro de esta noche. Tiene cerrado un acuerdo con el Elche para jugar allí cedido hasta junio, pero mientras no lleguen refuerzos al Dépor el atacante berciano seguirá en A Coruña. "Las circunstancias del equipo hacen que Borja todavía esté aquí. Estamos los que estamos y no queremos que se marche nadie a día de hoy", zanjó Gaizka, que pide "paciencia" para la llegada de fichajes en enero: "Hay que esperar. El mercado de invierno es muy complicado en todos los sentidos". Mientras no haya altas, echa mano de todo lo que tiene, incluso del filial. "A Pinchi lo cuidamos mucho y trabajamos para que mejore. Tiene posibilidades de jugar, como todos los que van en la lista", explicó sobre la convocatoria del canterano para el encuentro de hoy.