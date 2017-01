Cartabia, fuera de la lista 'ché' tras pedir a Voro no jugar la Copa

El argentino Fede Cartabia, en la agenda del Deportivo para regresar al equipo coruñés en este mercado invernal, solicitó ayer a Salvador González, Voro, nuevo entrenador del Valencia tras la dimisión de Cesare Prandelli, no jugar el encuentro de Copa de hoy ante el Celta.

Así lo explicó el técnico ché: "Al acabar el entrenamiento me ha dicho que no está, que anímicamente no está, y a última hora hemos tenido que llamar a Sito para completar la convocatoria. A partir de ahora este es un tema que deberá hablar con el club. Yo quiero jugadores comprometidos y si un futbolista me dice que no quiere jugar, está claro que el tema pasa a ser del club", argumentó Voro.