El Dépor sale vivo de una noche desagradable

El año 2017 recibió al Dépor haciéndole bajar a la arena para enfrentarse a sus inseguridades, pero al menos salió vivo de una noche áspera. El empate le da aire y supone una demostración de carácter, no debe enmascarar la realidad de un equipo que vivió una relativa ensoñación en el último mes de 2016. No sobran los puntos, la cuesta se empina, Babel ya no está, Carles Gil tardará en volver y los suplentes lo son por algo. Hay mucho que remar, reinventarse y fichar. De momento, sigue vivo en Copa y continúa sin perder. De pie, pero tocado.

Ni dos minutos tardó el Alavés en darle un buen bofetón. Balón cruzado y Christian Santos que se cuela entre Arribas y Luisinho y bate a Rubén. Primer error individual de muchos, tanto en defensa como en ataque, que demuestra por qué en el Dépor, y en casi todos los equipos, hay jugadores con la etiqueta de titulares. El gol descosió al conjunto coruñés, pero casi lo que más daño le hizo fue su propia configuración. No era dañino en la creación y, dada su insistencia y sus dudas, se desnudaba en las contras del Alavés. Todo el equilibrio, la presión coordinada y esos automatismos del último mes habían desaparecido. Huérfano de fútbol y de nombres. Ni Babel ni Andone ni Carles Gil ni Guilherme.

El Dépor de 2017 era mucho peor que su última versión de 2016, pero no era muy inferior a su rival de esta noche. De hecho, al Alavés le salió todo de cara. Embocó la primera que tuvo, hizo un par de amagos y su segundo disparo a puerta fue el lanzamiento del penalti cuando acababa el primer acto. Por el medio, fue creciendo a partir de su confianza y de los refuerzos positivos que le iba lanzando el duelo. El grupo de Garitano se mostraba torpe, atascado y desacompasado, pero estuvo a punto de empatar en varias ocasiones. Sus armas era simples. Emre y, sobre todo, el balón parado, lo único rescatable. Y aún así casi le llega. Cada centro lateral al área era un temblor de tierra para los vascos. Los coruñeses merecían el empate, solo recibieron castigo. El 0-2 llegó con una pena máxima muy dudosa que no protestó Pedro Mosquera.

El varapalo solo exigía un poco de amor propio tras la reflexión. Ni eso. El equipo coruñés siguió perdido y el Alavés no paraba de crecer, se gustaba. Ni Emre podía ya imponerse a la sombra que le perseguía llamada Llorente. Durante muchos minutos, el Dépor naufragó. Estuvo cerca el 0-3 y Joselu continuaba desaparecido.

Pronto tiró Garitano de su banquillo, en parte para refrescar el partido y en parte para dosificar de cara a Liga. No sobran los efectivos ni las fuerzas. El primer minuto de Guilherme ya supuso un robo de balón. Otra cosa. El equipo coruñés ganaba en consistencia, no le llegaba. Con él entró Pinchi, que primero se fue a la banda y que con la salida de un muy desdibujado Marlos Moreno se fue al centro. El canterano salió con el equipo volcado y tuvo sus opciones, le costó. Lógico. Necesita más minutos para poder mostrarse y saber si el primer equipo es su lugar. La necesidad puede dárselos.

Y cuando el Dépor parecía más entregado a su suerte un fogonazo de Bruno Gama le rescató. El portugués había estado mal en este duelo. No se encontraba. Tampoco se rindió, como su equipo, y se inventó una jugada maradoniana en la banda derecha para abrir el camino del empate. 1-2. Había partido. El Dépor y Riazor empezaban a creer. ¿Por qué, no?

Así empezó a empujar y a empujar. No le sobraba fútbol, sí voluntad. Por fin, el portugués se estaba soltando y no paraba de enviar centros, aunque no todo los precisos que Joselu hubiera deseado. La igualada debió llegar antes, en un penalti no señalado a Juanfran. Pocos más claros se verán este año en la Liga. Finalmente, se produjo más adelante y con un punto de justicia poética. Con una jugada a balón parado, acciones en las que el equipo había rozado el gol en infinidad de ocasiones esta noche. Y con un tanto del delantero de Silleda, que llevaba dos partidos desasistido y discreto. Se sacaba la espina y lo hacía a pase de Arribas. Menos mal. No será fácil, pero, al menos, el sueño de la Copa sigue vivo.