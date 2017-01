Gaizka Garitano elogió tras el partido la capacidad de reacción de su equipo que le permitió anular la desventaja de dos goles y empatar un encuentro que le permite seguir con posibilidades en la competición. El técnico blanquiazul, no obstante, reconoció en rueda de prensa que el Deportivo pasó por dificultades en la primera parte y en los primeros minutos del segundo tiempo. "El equipo ha sabido sobreponerse y la eliminatoria está abierta. Con el primer gol se nos puso cuesta arriba y después llegó el segundo, pero reaccionamos y ahora toca pensar en el viernes", cuando el Deportivo visitará al Espanyol en Cornellá.

Garitano insistió en destacar la buena actitud del equipo: "Ellos encontraron el gol en dos errores nuestros en un partido igualado hasta que marcaron el 0-2. Sin embargo, con los cambios que hicimos en la segunda parte ya fuimos superiores. Otro equipo hubiera bajado los brazos pero nosotros no. No somos esa clase de equipos".

El técnico blanquiazul también expresó su malestar acerca del posible penalti sobre Juanfran que el árbitro no pitó. "La acción no se puede ni comentar. A lo mejor luego me equivoco pero bueno...".

La jornada de ayer para ver de nuevo a Pinchi con el primer equipo, con el que ya había jugado la Copa en la temporada pasada. "Lo ideal sería que pudiera seguir con nosotros. Es un jugador de la cantera y jugó porque tengo confianza en él y faltaba gente".

Precisamente, sobre la falta de efectivos y la ausencia de Andone Garitano que no había "reservado a nadie. Andone no estaba apto para jugar" aunque espera y le gustaría que estuviera "bien para la Liga. Tengamos paciencia", pidió el técnico blanquiazul.