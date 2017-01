Juanfran: "Necesitamos una victoria fuera y es el momento perfecto"

Juanfran Moreno está convencido de que el Deportivo puede y debe lograr el objetivo de la permanencia sin agobios. "Después del mes de diciembre que hicimos, si hay alguien que piensa que el Deportivo no se tiene que salvar de una manera tranquila, es un iluso. El objetivo es salvarnos de manera tranquila", recalcó el lateral. "Por primera vez desde que llegué el equipo tiene una seña de identidad. Es correoso, sigue hasta el final y juega al fútbol", comentó el madrileño, quien considera a Gaizka Garitano el mejor entrenador que tuvo en el Dépor, "de largo", por delante de Víctor Fernández y Víctor Sánchez.

El lateral lamenta que el colegiado Hernández Hernández no señalara el claro penalti del que fue objeto en la recta final del partido de Copa frente al Alavés. "Lo vi una vez repetido y no lo quise ver más, por impotencia. Es penalti claro y creo que el árbitro no lo ve y por eso no lo pita", indicó al respecto: "La Liga es lo que nos da de comer y si sacamos el partido del Espanyol seguro que la inercia nos lleva a pasar la eliminatoria de Copa". "Necesitamos una victoria fuera de casa y este es el momento perfecto. El Espanyol es un gran rival, va a ser un partido bonito de jugar y hay que salir de tú a tú", recomendó de cara a la visita a Cornellá.

La plantilla del Deportivo trabajó esta mañana en Abegondo dividida en dos grupos. Los que jugaron de inicio frente al Alavés en la Copa se ejercitaron con suavidad, haciendo carrera continua y estiramientos, mientras que los demás futbolistas completaron tareas mucho más exigentes. Junto a los suplentes trabajó Florin Andone, que finalmente no se vistió de corto para el encuentro de anoche por culpa de unas molestias en los isquiotibiales. El rumano realizó hoy parte de las tareas con el grupo y se retiró antes, como estaba previsto. En principio, estará disponible para el partido del viernes en Cornellá. El equipo trabajará mañana a las 17.30 horas por última vez en Abegondo antes de visitar el viernes el campo del Espanyol. El choque ante el conjunto catalán comenzará a las 20.45 horas.