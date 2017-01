Flojo fondo de armario

Ya llevo unas jornadas apuntando que no tenemos fondo de armario para afrontar con solvencia lo que resta de Liga. Si lo tuviéramos, y la situación en la tabla fuera más desahogada, podríamos arriesgar en la Copa, pero como no es así me ratifico en que la Copa no nos interesa para nada, por lo tanto solo debe servir para dar minutos a los que menos juegan y probar a algún jugador del Fabril. ¡Por fin se convocó a uno, jugó unos minutos y cumplió más que alguno!

Personalmente y con respecto al Alavés, lo único que me interesa es ganarle el próximo 12 de febrero.

Del partido quedó de manifiesto que Joselu no es delantero centro, empezó de juvenil jugando en esa demarcación pero con el tiempo su juego parte de más atrás (se diferencia de Andone en que mientras éste rompe, él se acerca); que no supimos contrarrestar la salida arriesgada con el balón del Alavés desde el portero; que sin tiro a gol casi es imposible ganar un partido; que el partido hasta la consecución del primer gol del Deportivo fue para olvidar en todos los aspectos; que durante los primeros 75 minutos de partido ante los continuos errores cometidos en el juego combinativo, tuvimos que recurrir al juego directo que fue nulo al no estar Andone y porque Bruno y Marlos no existieron, entre otras razones.

A partir de ese primer gol, en una buena jugada individual de Bruno, el equipo fue otro y se hizo merecedor del empate. ¿Cómo se pueden desperdiciar tantos minutos?

A Çolak le siguen sobrando demasiados toques y le cuesta jugar al primer toque. ¿Hay un antes y un después de la renovación de Mosquera en su rendimiento?

Visto lo visto y mientras no aparezca el sustituto de Babel, para el partido frente al Espanyol las bandas, si se recupera Laure, deberían estar formadas por Laure-Juanfran y Navarro-Luisinho.

Mi conclusión final es que el Deportivo necesita firmar más de lo previsto para estar tranquilo.