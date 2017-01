El día y la noche

Cualquier parecido entre la primera y la segunda parte del Espanyol-Dépor es una mera coincidencia. Los bostezos se convirtieron en relámpagos. Las faltas, en regates y descontrol y, al menos, el espectador se lo pasó en grande en el segundo acto del duelo que abrió la Liga en 2017 para el equipo coruñés. No era excelso, simplemente vertiginoso. El grupo de Garitano es otro respecto a 2016 y ha ido a peor. La realidad golpea en la vista. Al menos, compite y se le ve con más confianza para buscar un nuevo camino que le lleve a la salvación. Reinvención, fichajes y unas buenas curas para Carles Gil. Esa es, por ahora, la receta y también hay que hacer autocrítica. De momento, no le hace ascos a un punto que le permite a dormir a cinco puntos de la zona de descenso.

Cornellà es un estadio moderno pero le deparó al Dépor un duelo de los de antes en los primeros minutos. El terreno de juego estaba blando, los dos equipos apretaban y se reproducían las imprecisiones y las brusquedades. Ya algo se veía venir, sobre todo, con el plan de Garitano. Ante las bajas forzosas de Babel y Carles Gil apostó por alinear a dos arietes y que Emre partiese desde la banda, algo que nunca ha salido bien. Era una manera de sacrificar el fútbol por la pegada. Ni una cosa ni la otra. El Espanyol, en cambio, pobló su media de jugadores interiores y fiaba todo a las incursiones de la pesadilla Piatti y Hernán Pérez y a los remates de Gerard Moreno. Casi marca el catalán en el minuto uno. Podría haber sido el anuncio de una avalancha, no lo fue.

En ese tramo el duelo fue tosco, feo, peleado metro a metro sobre el terreno de juego. Tampoco ayudaba el poco control del colegiado sobre los jugadores. Muchas tarjetas a destiempo y luego se la guardó cuando tenía que haber expulsado a Salva Sevilla. Tuvo miedo. Otra actuación arbitral para recapacitar. El Dépor no daba dos pases y no tiró a puerta, pero iba trampeando. Ganaba tiempo y, al menos, tenía un punto en el casillero. Había mucho que mejorar y tenía la oportunidad de no hacerlo en desventaja.

El arranque del segundo acto no se pareció en nada a lo visto hasta entonces. Todo lo que no pasó en ese tramo intragantable ocurrió tras el descanso. Unos segundos y Juanfran ya estaba haciendo un centro atrás desde la línea de fondo. Un aviso. Desde ese momento, el partido se desbocó. Y, aunque el Dépor quería ir hacia arriba, al principio le tocó sufrir.

Tyton creció en esos minutos. Dos paradas a Piatti, la primera tras una pérdida imperdonable de un Sidnei irreconocible. El polaco justificó como pocas veces el sueldo. Paradas que permiten puntuar y en nada el Dépor las aprovechó: se puso en ventaja. 0-1. El laboratorio fue, de nuevo, un maná para los coruñeses. Ante el Alavés cada falta lateral era medio gol, frente a los pericos le costó algo más y fueron sobre todo saques de esquina, acabó llegando el premio. Borges ya había avisado con un trallazo al palo desde la frontal y, de repente, se vio solo al borde del área pequeña. No erró.

Quinto del gol del tico que al Dépor le supo muy bien, pero que apenas pudo saborear. Ya había avisado con su primer fallo y Sidnei repetía pifia. Esta vez sí acertaba Gerard Moreno y no se hacía sobrehumano Tyton. Saltaba por los aires el plan deportivista que pasaba por jugar con los nervios pericos. Regresaba a la casilla de salida y el duelo poco a poco se templaba. A ninguno de los dos le sobraba el empate.

Estos instantes de tregua se mezclaban con ráfagas de fútbol de Piatti o con heroicidades de Andone e incursiones de los laterales del Dépor que fueron los más activos. Juanfran y Fernando Navarro pisaron el área en los últimos minutos y casi llega el 1-2. También asomó el 2-1. Primero con un supuesto penalti de Juanfran que no lo fue, aunque vio la segunda amarilla que también tenía que haber sido enseñada a Salva Sevilla en la primera parte. Acto seguido, se produjo un milagro en la falta lanzada por Piatti. El argentino la clavó en el palo y el balón fue a parar a Javi Fuego sobre la línea para empujarla. Le rebotó mal y se fue para fuera. Los santos eran hoy coruñeses, incluso para que el árbitro obviase un posible de Albentosa a Caicedo en el descuento. Igual le pesaba la conciencia.

Ficha (Espanyol-Deportivo, 1-1)

RCD Espanyol: Roberto; Víctor Sánchez (Óscar Duarte, min.84), David López, Diego Reyes, Aarón; Javi Fuego, Jurado; Hernán Pérez (Caicedo, min.74), Salva Sevilla (Melendo, min.74), Piatti; y Gerard Moreno.

Deportivo: Tyton; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Navarro; Borges, Guilherme; Bruno Gama (Luisinho, min.85), Çolak, Joselu; y Florin Andone.

Goles: 0-1, min.59: Celso Borges. 1-1, min.62: Gerard Moreno.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (comité vasco). Amonestó a Salva Sevilla (min.27), por parte del Espanyol. Guilherme (min.24), por parte del Deportivo. Expulsó por doble cartulina a Juanfran (min.17 y min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de LaLiga Santander disputado en el RCDE Stadium ante 16.347 espectadores.