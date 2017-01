Sánchez Flores: "Jugamos un partido muy completo"

El entrenador del Espanyol, Quique Sánchez Flores, ha lamentado la falta de puntería de sus jugadores ante el Deportivo (1-1), contra el que, en su opinión, su equipo ha jugado "un partido muy completo".

Tras estrenar el año con un empate en el RCDE Stadium, el preparador blanquiazul ha considerado que su equipo se mereció los tres puntos.

"Hemos tenido buenas sensaciones, pero el resultado se nos queda corto por lo que merecíamos", ha subrayado Quique, quien ha destacado que su equipo ha jugado "mejor que otros días".

No obstante, ha lamentado el técnico del Espanyol la falta de olfato goleador de sus jugadores, especialmente antes del primer tanto del Deportivo, en el que Piatti y Jurado tuvieron tres ocasiones muy claras.

Preguntado por el centrocampista Marc Roca, que hoy se ha quedado en el banquillo y que en los dos últimos meses ha desaparecido del once titular, Sánchez Flores ha reconocido que el jugador del filial "debe tranquilizarse".

"Tiene un excelente nivel, pero debe tranquilizarse. Tras la lesión estaba un poco nervioso, con ansiedad. No me transmitía esta tranquilidad que demostró al principio de la temporada. No puede jugar ansioso, pero estoy seguro de que volverá el Marc (Roca) que todos esperamos cuando baje la ansiedad", ha dicho.

Otro de los nombres propios de la rueda de prensa ha sido el argentino Martín Demichelis, de quien el Quique ha confirmado que la próxima semana firmará la rescisión de su contrato con el Espanyol. "El lunes acaba su relación contractual y mientras no se cierre es un jugador más del Espanyol", ha precisado.