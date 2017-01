Borges: "Es sencillo marcar cuando tienes compañeros que dan asistencias"

Celso Borges marcó ayer su quinto gol de la temporada y rivaliza con Andone por el pichichi del equipo, pero el centrocampista costarricense atribuye sus registros anotadores a la colaboración de sus compañeros. "Me han quedado las oportunidades para rematar y se hace bastante sencillo cuando tienes compañeros que aportan muchas asistencias", destacó esta mañana antes del entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva de Abegondo.

El mediocentro señaló que no ha alterado su modo de jugar esta temporada con respecto a las anteriores y que siempre ha puesto interés en acercarse al área rival. La única diferencia, indicó, es que este año sus remates están entrando. "Ahora se da esa ocasión, ahora están entrando. Siempre me ha gustado mucho el juego de las dos áreas. Siempre lo he buscado sin anteponerlo a las obligaciones grupales", argumentó.

Su tanto sirvió para sumar un punto ante el Espanyol y mantener la evolución de las últimas semanas. El siguiente reto del equipo será el miércoles en Copa, competición con la que según el costarricense están "muy emocionados".