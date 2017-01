Cambio de guión obligado

A Garitano no le quedaba otra que modificar el guión establecido a lo largo del último mes. El técnico deportivista estaba obligado a alterar una fórmula que le había permitido emparejar fútbol y resultados a través de una propuesta basada en la pelota. Ayer en Cornellá no es que renunciara a ella, porque sumó porcentajes de posesión similares a los que alcanzó durante las últimas semanas, pero la gestionó de manera diferente debido a que los recursos disponibles en el equipo no eran los mismos.

Por segunda vez en la temporada Garitano apostaba por dos delanteros en punta, aunque quizá más por obligación que por convicción. No encontró la manera de conectar con claridad ni con Joselu ni con Andone hasta que el partido descolló en un intercambio de golpes. Minutos antes le faltó la claridad que le ponían un Carles Gil ahora lesionado, el emigrado Ryan Babel y Emre Çolak, ayer orillado a un costado. El turco pierde ahí buena parte de sus cualidades, se convierte en un jugador disperso y aturullado entre las obligaciones defensivas y la búsqueda de soluciones en ataque.

Sin la clarividencia de esos tres con la pelota, el Deportivo se encomendó entonces a los lanzamientos en largo desde la defensa a cargo de Raúl Albentosa sin demasiado resultado y a la ambición y el empuje de Juanfran desde el costado derecho.

El Deportivo fue capaz sin embargo de puntuar por primera vez en el nuevo estadio del Espanyol y cosechar un empate que le mantiene en la dinámica positiva en la que se ha instalado desde el pasado mes de diciembre. A falta de los refuerzos que terminen de definir lo que será la propuesta deportivista en el segundo tramo del campeonato, el equipo continúa sumando puntos que le permitan abandonar la zona de cola de la clasificación y enmendar el flojo inicio de temporada. Esas incorporaciones, sin embargo, se vuelven urgentes después de comprobar cómo Garitano ayer racaneaba con los cambios empujado por la falta de alternativas. El entrenador deportivista no disponía de demasiadas opciones en el banquillo y así lo deslizó con su decisión.