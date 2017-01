"Hemos encajado el gol cuando mejor estábamos jugando"

El Deportivo consiguió por fin marcar en Cornellá y se llevó un punto que Gaizka Garitano considera positivo, aunque vio a su equipo cerca de adjudicarse la victoria. "Estoy satisfecho pero cuando empiezas ganando siempre quieres ganar", reconoció al micrófono de la Radio Galega.

Y es que el conjunto herculino apenas estuvo dos minutos por encima en el marcador. Tras el gol de Celso Borges, empató Gerard para avisar de que el partido seguía abierto. El técnico vasco admitió que el rival tiene armas fuertes difíciles de manejar. "Ellos tienen grandes jugadores y también aprietan. Nos han empatado y hay que darlo por bueno", agregó y analizó con detalle en la sala de prensa: "Nos ha costado. El Espanyol es un equipo muy físico. Mientras no se ha ido cansando la gente, no hemos encontrado espacios. Bruno (Gama) y Emre (Çolak) han aparecido más en la segunda parte con ratos muy buenos".

Lo que más le dolió a Garitano fue que el Espanyol marcase cuando mejor se movían sus jugadores sobre el césped, a los que le costó combinar en la primera mitad. "Estábamos muy bien en los primeros 20 minutos del segundo tiempo, lo mejor que hemos hecho. Hemos encajado cuando mejor estábamos jugando", comentó.

Considera que su equipo ha estado "cerca" de llevarse los tres puntos de Cornellá, campo en el que nunca ha conseguido ganar, pero se quedó a medio camino. "Hemos estado cerca pero con la expulsión (de Juanfran) dimos el punto por bueno".

Para Gaizka, su Deportivo ha "hecho un gran trabajo en un campo difícil" por lo que se marcha "satisfecho". "Ha sido un partido con alternativas por parte de los dos equipos. Queríamos ganar y hemos ido a por la victoria. Por lo hecho por unos y otros, el empate es justo", dijo al finalizar el partido. Y es que para el entrenador blanquiazul, "los dos" equipos salieron "a por el partido". "No queríamos el empate y se ha visto un buena segunda parte", agregó.

El entrenador del Dépor tardó en mover ficha sobre el terreno de juego. Solo hizo dos cambios al final, dando paso a Luisinho y Borja Valle. Garitano lo tiene claro, si algo funciona no pretende cambiarlo. "Al final los cambios hay que hacerlos cuando las cosas no funcionan o cuando un jugador está muy cansado y no era el caso". Otra de las razones por las que no hizo los tres cambios fue por la falta de efectivos para el ataque. "No tenemos muchas variantes ofensivas en el equipo y no he visto la necesidad de hacer cambios porque estábamos muy bien al final". Por esa falta de rotaciones, a Gaizka se le preguntó por los posibles fichajes en este mercado invernal. "Estamos justos de gente, pero hay que tener paciencia, el club trabaja en ello. Yo solo tengo que e sacar rendimiento de mis jugadores".