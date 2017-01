Tanto importa o punto de arranque?

Çolak en banda! Esa é a discusión despois do partido de onte. E eu pregunto na miña ignorancia, xogou na banda? Ou a súa situación foi un punto de partida ou a referencia para defender? Loxicamente os adestradores, neste caso Garitano, dan as ordes, pero son os futbolistas os que desenvolven o fútbol no céspede, tanto movendo o balón -especialmente- ou movéndose eles mesmos. Eu ollei a Çolak por moitas partes do campo e non so pegado á liña branca; ollei como saía cara atrás na procura do balón como fixo noutros partidos nos que iniciaba o xogo polo centro; o que tamén ollei é que tiña que baixar máis polo lateral, xa que polo medio estaban Andone e Joselu para apertar e axudar. Tento sacar proveito de todo o que leo e escoito, pero non concordo con moitas cousas, e unha delas é darlle excesiva importancia á situación teórica dun futbolista cando comeza o encontro. Seica o turco so pode xogar de mediapunta para dar o derradeiro pase. Eu non o vexo así, mesmo penso que non é un mediapunta dos que se di, xoga por diante dos dous centrocampistas, pero tamén no medio deles e mesmo por detrás cando ten que buscar a pelota. Non sei que nome se lle pode dar agora, pero para min é un centrocampista máis, deses que hai tempo que hai, que quere o balón, que organiza e que pasa. É moito máis que iso que se dá en chamar mediapunta. Non vou comparar, pero ese deus do fútbol chamado Djalma facía algo similar, pois non quedaba so no medio de ningures a esperar un balón que meter polo medio.