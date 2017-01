Las bandas fueron el problema

Tan difícil es ver que mientras no encontremos el sustituto de Babel el único que puede jugar por delante de Navarro es Luisinho? (Esta misma pregunta la hice en varias ocasiones mientras Babel no se ponía a tono).

Garitano puso en liza a Çolak y Bruno en las bandas y éstas no existieron ni en ataque ni en defensa. Bruno porque no anda fino y Çolak porque ese no es su sitio. Teniendo en cuenta las bajas existentes, los únicos que pueden ocupar esas demarcaciones son Juanfran y Luisinho para hacer al equipo más compacto y equilibrado, pero sobre todo para dar amplitud y seguridad al juego del Deportivo. Los cambios siguen haciéndose tarde y mal.

En el primer tiempo no hubo fútbol, pero sí demasiadas faltas. Juanfran y Navarro no subieron ni una solo vez porque no tenían la seguridad de que Çolak y Bruno les hicieran los desdoblamientos correspondientes, por lo que las bandas fueron nulas y como consecuencia el centro del campo no encontró su sitio. Por no existir, no existió ni siquiera el fútbol directo para aprovechar los desmarques de ruptura de Andone.

En el segundo tiempo, el partido fue más abierto, con ocasiones en las dos porterías. Juanfran se decidió a ir al ataque desde el pitido inicial al hacerle Guilherme los desdoblamientos. Ocurrió algo parecido, aunque no tanto, con Navarro y Luisinho por la otra banda. El Deportivo pasó a dominar el partido y se fue a por la victoria, pero quedando desequilibrado defensivamente hablando por no hacer los desdoblamientos oportunos y por no hacer posteriormente las coberturas y permutas necesarias debido al cansancio, por lo que me reafirmo en que los cambios se siguen haciendo mal y tarde. Este fue el motivo por el que tuvimos mucha suerte en las últimas acciones del Espanyol en el descuento.

Menos mal que se cumplió una de las máximas del fútbol: "De no ganar, no perder".