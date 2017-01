Borges, de área a área

Cuando hace dos años aterrizó en el Deportivo procedente del AIK de Estocolmo, a Celso Borges le precedía una reputación de centrocampista con recorrido y presencia en las dos áreas. Había marcado decenas de goles en los campeonatos noruego y sueco y encajaba en el perfil del mediocentro box to box que proliferó en el fútbol de las islas británicas. En su estreno con la camiseta blanquiazul marcó dos goles, pero su aportación al final de temporada quedó reducida a tres tantos. Repitió esa cifra la temporada pasada, pero este año se ha destapado con unos números que resaltan la evolución experimentada por el costarricense. Él, sin embargo, lo atribuye a la colaboración de unos compañeros que le han permitido rivalizar con Andone por ser el pichichi del equipo. "Se me han dado las oportunidades para rematar y también se hace bastante sencillo cuando uno tiene compañeros que aportan muchas asistencias, que están muy insistentes en área rival", resumió ayer por la mañana antes del entrenamiento del equipo en la ciudad deportiva.

A dos partidos del final de la primera vuelta, Borges contabiliza cinco tantos, el último el que consiguió el viernes en Cornellá y que sirvió para empatar frente al Espanyol. El costarricense asegura no haber modificado su juego, pero ha ganado la presencia necesaria para estar presente en las dos áreas tal y como a él le gusta. "Ahora están entrando", justificó sobre sus cifras. "Siempre me ha gustado mucho el juego de las dos áreas. Siempre lo he buscado sin anteponerlo a las obligaciones grupales", añadió.

Durante su etapa en Noruega y Suecia, Borges promediaba alrededor de ocho goles por temporada -su peor cifra fueron seis tantos- y ahora comienza a acercarse a esos registros. Al mediocentro, sin embargo, no le preocupa demasiado la faceta realizadora. "Si puedo ayudar con goles, perfecto, pero no me paso el partido pensando en eso ni me desvivo por esa cuestión", defendió. "Siempre y cuando el equipo mantenga su línea de juego y podamos ganar, perfecto", aseguró.

La victoria se le escapó al Deportivo en Cornellá después de adelantarse, pero la plantilla la confianza en la evolución mostrada durante el último mes de competición. "El empate nos anima mucho más todavía. Nos da mucho ánimo para esta semana que viene", subrayó.