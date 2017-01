Fran e Djalma, os exemplos

Vén agora a Copa, que parece que interesa malia que a min nada, e despois o Villarreal, que é o que verdadeiramente importa segundo o meu pensamento, pero como quedan días, quero pararme en algo do que falei despois do partido perante o Espanyol: o punto de partida de Çolak. Leo a Luis Santiago, amigo e que sabe máis ca min disto, e escoito a outras persoas que de fútbol teñen certa idea e sigo a pensar no mesmo, que un futbolista importante pode partir dunha demarcación calquera e non deixar de ter importancia no xogo. Xa falando máis devagar, despois do encontro do venres, un lembra que Fran era o único futbolista dese momento que era quen de manexar o xogo do seu equipo desde una banda, mesmo o chegou a facer Babel nestes meses que andivo por aquí. Unha lembranza, a de Fran, que pode servir de exemplo de que para mandar e facer xogar a un equipo non tes que estar ancorado no centro, e tampouco para dar pases de gol, ou asistencias que lles chaman agora. Pero hai máis, aínda que haxa quen non o lembre ou quen non tivese idade para velo, e é a demarcación de Djalminha antes de vir para o Deportivo. Alguén lembra por onde xogaba este deus do fútbol no Palmeiras e na selección brasileira? Eu si, na banda dereita. E desde aí facía o que adoitaba facer. Para algún que non acredite, só lle teño que lembrar que Lendoiro tentou fichar o rombo do Palmeiras, pero o Deportivo non puido velo: Flavio Conceição, Djalminha. Rivaldo e Luizão. Djalma e Rivaldo nas bandas, Flavio no medio centro -no Palmeiras estaba con Amaral, ao que Lendoiro tamén quixo fichar- e Luizão na punta. Que hai que estar no medio para participar máis? Eu acredito que non. O que hai que facer é moverse, buscar balón e ter capacidade. O que en definitiva fai un centrocampista. Çolak axústase a esa definición que eu fago, porque ten cualidades e é participativo. Outra cuestión xa é a propia esixencia do xogo e do técnico, que precise moita máis aportación defensiva e non busque só un xogador que dea un pase de gol cada dous partidos. Iso non é bo para o equipo; iso non sei onde existe; iso levou ao Deportivo dous anos a Segunda División.