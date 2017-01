Guilherme: "Quiero continuar aquí y espero que el Deportivo me compre"

Afianzado en el once de Gaizka Garitano como uno de los jugadores más importantes, Guilherme desea prolongar su estancia en el Deportivo más allá de esta temporada. El brasileño, cedido por el Udinese italiano, tiene una opción de compra en su contrato por parte del club coruñés y le gustaría que se hiciera efectiva. Los contactos, sin embargo, no se han iniciado todavía, pero el centrocampista espera que la entidad blanquiazul hable con el Udinese porque ya conoce su voluntad de seguir.

"Quiero continuar aquí y espero que el Deportivo me compre, pero nadie ha hablado conmigo, tienen que hacerlo con Udinese", indicó esta mañana tras el entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo. "Ellos ya sabían de mi interés de quedarme aquí, espero convencerlos para hacerlo", añadió sobre lo que le ha trasladado a los dirigentes deportivistas.

El brasileño espera que su rendimiento siga mejorando como lo ha hecho en las últimas semanas para que esa posibilidad finalmente se concrete. "Creo que sí, estoy en la mejor forma física, estoy bien. Creo que aún puedo hacer más y hacerlo lo mejor posible", respondió sobre si está en el mejor momento de la temporada.