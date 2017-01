Rotaciones a medias

El Deportivo jugará el miércoles en Vitoria su tercer partido en ocho días, con la visita del Villarreal a Riazor también en el horizonte. Un calendario cargado si se atiende a los recursos de los que dispone actualmente Gaizka Garitano en una plantilla mermada por las ausencias y a la espera de que el club concrete sus movimientos en el mercado. Hasta seis jugadores podrían repetir en el once con respecto a la alineación del viernes contra el Espanyol. Algunos de ellos también estuvieron en el primero de los compromisos ante el Alavés, lo que complica la tarea a Garitano a la hora de oxigenar a sus jugadores.

El técnico no dispone de demasiadas alternativas en el once -lo deslizó en Cornellá con unos cambios al filo del tiempo reglamentario- después de la marcha de Babel a Turquía, la lesión de Carles Gil y la ausencia de refuerzos en esta primera semana del mercado invernal. Tendrá que recurrir al bloque que ha empleado desde que se reanudó la competición tras el paréntesis navideño con algunas variantes. No admite muchas incógnitas el equipo que presentará Garitano en Mendizorroza, que carece de opciones para las rotaciones.

Albentosa o Sidnei repetirán en eje de la defensa para acompañar a Arribas, Juanfran estará de nuevo en el lateral derecho ya que se perderá obligatoriamente el partido ante el Villarreal por sanción, Guilherme o Borges compartirán centro del campo con Mosquera, Bruno probablemente repita en el costado derecho del ataque y Çolak también apunta a la titularidad. En la delantera podría estar nuevamente Joselu, en el once inicial los dos últimos partidos.

Quedan pocas opciones para la sorpresa o para darle prioridad al compromiso liguero ante el Villarreal, principalmente también porque el técnico ha manifestado su interés en que el equipo se mantenga vivo en la Copa. Esa filosofía la comparte el club, lo que ha dejado orillados a los menos habituales en las alineaciones de una competición en la que podían encontrar sus oportunidades. Salvo Rubén en la portería, Garitano no ha dejado demasiado hueco a jugadores como Borja Valle o Álex Bergantiños. A falta de fichajes que alivien la situación del entrenador deportivista, seguirá siendo el bloque de jugadores en el que ha confiado durante las últimas semanas el que trate de superar la eliminatoria de octavos de final de Copa ante el Alavés y el que intente ampliar la distancia con la zona de descenso el sábado ante el Villarreal, actualmente establecida en cinco puntos tras el final de la decimoséptima jornada.