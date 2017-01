El Dépor no parte de cero

Este Andone no es aquel Andone. Poco se parece Guilherme a su versión pretérita. Y este Juanfran nada tiene que ver con el de hace meses. En los difíciles equilibrismos que supone construir un equipo de fútbol la salida de Babel se ha visto en el entorno blanquiazul como el origen de una inminente Apocalipsis. De momento, es solo temblor. Alerta. Aunque denostado y fuera de forma en sus inicios, él era el mojo del Dépor. Innegable. No se pueden arrinconar la valía y el mérito del holandés en el diciembre fantástico del grupo de Garitano. El equipo maravillaba y ganaba, no parecía tener límites. Ojalá hubiese durado toda la vida. Junto a la resurrección de Ryan fueron brotando en torno a él una serie de talentos, de fútbol, de automatismos que, aunque trastocados por su ausencia y la de Carles Gil, no han desaparecido del todo. El Dépor está tocado, ha involucionado futbolísticamente, pero no es polvo todo lo construido. Ni lo es ni es sano autoconvencerse de ello en una especie de vorágine autodestructiva. La progresión de algunos de sus activos es esperanzadora, tienen fe ciega en lo que hacen y siguen en la ola ganadora. El catastrofismo puede llevar a pensar que el Dépor empieza otra vez de cero. Ni mucho menos. Hay puntos de apoyo sobre los que levantarse.

Los que están y los que vendrán. En una reedición de sus últimos años el Dépor vive sobre la marcha, debe reinventarse. En 2014 porque el equipo de Fernando Vázquez poco se parecía al de un verano antes y porque Culio se acababa de ir. En 2015 porque a Víctor Fernández lo destituyeron y su tocayo asumía el mando, agarrado a Lucas, camino de la agónica salvación del Camp Nou. 2016 ni eso, fue un mero desplome y la red apareció en Vila-Real. En 2017 se vuelve masticar esa sensación de eterna pretemporada, de que hay que rebuscar en los cajones e ir de compras con la necesidad de acertar en alguna de las gangas. Sí, el regusto al digerir y afrontar esta situación remite al pasado, pero tiene matices. Hay que ajustar piezas. También es cierto que hay donde erguerse. Es un equipo más coral, el vestuario está con el técnico, el colchón no es desdeñable y no hay excesiva dependencia de un futbolista.

Otro de los aspectos que debería impulsarlo es que transitará por un camino que en parte ya ha recorrido, no estaría mal revisar la historia reciente. Dónde se desvió, dónde aceleró su marcha, dónde se topó con la senda buena. En esa serie de lugares comunes Garitano se ha vuelto a encontrar en la encrucijada que le tienta a alinear a dos arietes y escorar el punto de partida de Emre a la derecha. Nadie duda de que podría encajar todo de nuevo creando el ecosistema que favorezca la continua asociación que requiere Çolak, pero el técnico vuelve a pisar arenas movedizas con el gran hombre creativo que le queda. No sería la primera vez que intenta escapar a un problema por un callejón sin salida. Aprendió, aprenderá. Tiempo.

A quien no hace falta nunca esperar porque siempre está es a Celso Borges. Arrancó la Liga como suplente y ahora no hay quien lo siente. No será vistoso, le faltará algo en la creación, estará siempre mejor pisando área ajena que propia... pero es una de las pocas certezas del Dépor desde el principio de temporada. Cuando todo eran dudas ya golpeaba, ya marcaba; acudía al rescate. Cinco goles para un pivote, ninguno ha logrado tantos como él en LaLiga.

La duda de la Copa

En esa carrera por fichar, recolocar piezas y no morir en el intento en un exigente enero, el Dépor se plantará mañana en Vitoria con una disyuntiva. ¿Copa sí o Copa no? Esa pregunta da vueltas en el vestuario antes del duelo y de manera inconsciente. Una vez que pisan el césped es irrefrenable el deseo de ganar. No hay duda. En el deportivismo ya es diferente.

En diciembre, con un sorteo favorable y con Babel y Carles Gil aún correteando por Riazor, era imposible no guiñarle un ojo a la Copa. Hace una semana, con las bajas en el frente y cuando las dudas regresaban, el traje copero volvía a tirar. Hoy ya hay más dudas. La plantilla es corta, es un título prácticamente inalcanzable por diferencias y formato, pero hay un detalle que invita a no desistir: el Dépor no debe perder la manía de ganar. Cuando aplastó a la Real casi se le había olvidado esa sensación y desde entonces solo el Real Madrid y en extrañas circunstancias le hizo salir de vacío de un campo. Esa dinámica le hizo resistir ante el Espanyol y revolverse frente al Alavés. Es algo casi visceral e instintivo de lo que no debe desligarse hasta que lleguen los fichajes y se geste un nuevo Dépor. Hay que ganar por no perder, por seguir con las buenas costumbres.