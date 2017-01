Garitano: "Estamos muy justos, si no es una cosa es otra"

Gaizka Garitano tenía prácticamente los recursos justos para la convocatoria del partido de mañana ante el Alavés en la vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey debido a las bajas que acumula el equipo, la última la de Bruno Gama por lesión. El técnico ha resuelto la convocatoria con Álex Bergantiños y Tyton como únicos descartes y la entrada del canterano Óscar Pinchi. "Estamos muy justos en algunas posiciones. Estamos teniendo problemas desde principio de temporada, si no es una cosa es otra", lamentó el entrenador deportivista esta mañana tras el entrenamiento en el estadio de Riazor.

A pesar de la falta de efectivos, Garitano recomendó "paciencia" con las incorporaciones. "Está dentro de lo normal, este mercado tiene su dificultad y necesita su tiempo. Hay que tener paciencia", destacó el entrenador, quien se detuvo en la situación que atraviesa Álex Bergantiños en el equipo.

El centrocampista volvió a quedarse fuera de la convocatoria y Garitano reconoció que ha hablado con él sobre el momento en el que se encuentra. El técnico aseguró que cuenta con él, aunque aseguró que no le impediría salir si así se lo pide ante la falta de minutos. "En ese aspecto he sido claro, si el quiere tener una salida no voy a ser yo el que lo impida", indicó.