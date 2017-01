El Dépor se queda a medias

El Dépor se queda fuera de la Copa y lo peor de la eliminación es que pesará sobre su conciencia. No tanto por la importancia, ya que la meta se atisbaba lejos y aún había muchos obstáculos que salvar. Un empate amargo. Le dará vueltas en la cabeza porque es culpa suya. Ni más ni menos. No es inferior a su rival, pero adoleció de consistencia en las áreas y le faltó fútbol en los momentos claves. Se dejó marcar pronto en la ida, cometió un penalti inocente en Riazor, Marlos le perdonó la vida a los vitorianos en Mendizorroza, se echaron una siesta en la doble jugada del 1-0 de la vuelta y, sobre todo, no fue capaz de generar el caudal balompédico necesario en los últimos minutos para culminar la remontada en una situación favorable. No es grave y el tiempo cerrará la herida, escocerá unos días.

El Dépor salió decidido a seguir enganchado en la rueda de la Copa. El Alavés buscaba su gol, tampoco era un rival incómodo ni cerraba todas las puertas. Emre parecía estar en uno de esos días inspirados y así siempre es más fácil. Tampoco era un paseo. Se sucedían las ocasiones. Primero salvó Rubén un mano a mano con Christian Santos. Pronto llegó el turno para el Dépor en una de las jugadas que marcó la vuelta y que pudo decidir toda la eliminatoria.

Çolak frotó la lámpara y primero se inventó un regate por detrás hacia la línea de fondo y más adelante un caño-asistencia. El destinatario de esas dos maravillas fue Marlos y las malgastó con un resbalón y un remate defectuoso al palo. Podría haber sido el 0-1 y todo habría cambiado. El colombiano sigue estando verde y a sus problemas futbolísticos empieza a sumarle los psicológicos. Mal asunto y más cuando el Dépor lo necesita. Si los fichajes llegan pronto y cuajan, pocas oportunidades le quedarán.

Él y Borja Valle, que hace diez días estaba pensando más en hacer las maletas que en jugar, fueron las apuestas para las debilitadas bandas. Pocas soluciones se vieron, poco surtido estuvo Joselu hasta que llegaron los cambios y la superioridad en el segundo acto. Luisinho y Juanfran eran las verdaderas vías de ataque. Los blanquiazules ya vislumbraban el descanso, el empate y un posible desenlace pospuesto. Nada de eso. Entre Christian Santos y Edgar desnudaron a toda la defensa coruñesa. Pocos se salvaron en esa jugada. Caía el 1-0. Entre el Dépor y la eliminatoria mediaba un abismo.

El precipicio al que se asomaba solo parecía menos por la remontada de la ida. A los dos minutos de la reanudación Theo hizo creer aún más a los coruñeses. En una jugada en la que llegó muy pasado estuvo a punto de romperle el tobillo a Juanfran. Salió en camilla el lateral y el deportivismo contuvo la respiración. Él acabó regresando, no así el alavesista que veía la segunda amarilla de manera justa. A los de Garitano se les abrió el cielo. Tenían tiempo para tomárselo con calma, lo que no sabían es que les faltaría fútbol.

El Dépor tocó y tocó, no fue capaz de crear ocasiones claras. Un monólogo con balón, sin mordiente sin verticalidad. Tan efectiva fue la defensa vitoriana que los coruñeses solo pudieron empatar en una acción a balón parado. Nada en jugada. Un centro de Emre y Arribas la embocó a la red. 1-1. Unos minutos antes había salido Andone y todo estaba abonado para que la resietencia local pasase pronto a la historia. Media hora de desesperación, de poco fútbol, de mucho centro lateral sin rematador y de escaso juego interior que hizo que el equipo de Pellegrino se encontrase cada vez más a gusto.

Los últimos minutos mostraron a un Alavés defendiendo el frente y a un Dépor seco de fútbol, sin ensanchar el campo; había caído la trampa del embudo. Recurría por sistema a Juanfran. Hasta Arribas se sumó como improvisado delantero para cazar alguna, no le llegó nada. Solo un par de ellas a Joselu y una hizo lucirse a Ortolá con una parada más palomitera para los fotógrafos que meritoria. Podía haber sido el 1-2. No fue, no lo mereció en exceso el Dépor, que se quedó cortó ante una situación favorable. La Copa ya es historia para los coruñeses, quizás era lo que más le convenía a un equipo justo.

Ficha técnica:

Alavés: Ortolá; Vigaray, Pantic, Alexis, Theo Hernández; Llorente, Dani Torres, Krsticic (Toquero, min. 87); Edgar Méndez (Laguardia, min. 81), Katai (Kiko Femenía, min. 56); y Christian Santos.

Deportivo: Rubén; Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho; Mosquera (Pinchi, min. 80), Borges (Guilherme, min. 53); Borja Valle, Çolak, Marlos Moreno (Andone, min. 59); y Joselu.

Goles: 1-0, min. 44: Édgar Méndez. 1-1, min. 61: Arribas.

Árbitro: Estrada Fernández (Comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Pantic (min. 27), Dani Torres (34), Méndez (81) y a Laguardia (88) y expulsó por doble amarilla a Theo Hernández (47). Por el lado visitante mostró tarjeta amarilla a Celso Borges (min. 15) y Guilherme (93).

Incidencias: Partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey disputado en el estadio de Mendizorroza ante 16.765 espectadores que además contó con alrededor de cien aficionados del conjunto gallego en las gradas.