Ola John, cerca de reforzar las bandas del Deportivo

Ola John, promesa holandesa perteneciente al Benfica y hasta ahora a préstamo en el Wolverhampton, está cerca de convertirse en el primer fichaje del Dépor en este mercado de invierno. El equipo coruñés lleva una semana ultimando las conversaciones con el club lisboeta después de que John no terminase de cuajar en el conjunto de la Championship, segunda inglesa, en el que comparte vestuario con Ivan Cavaleiro y Hélder Costa. Si se termina de certificar el acuerdo entre ambas partes, el futbolista llegará a préstamo hasta junio para reforzar las bandas blanquiazules tras la salida de Ryan Babel y las lesiones de Carles Gil y Bruno Gama.

Ola John tiene tan solo 24 años, pero comparte nacionalidad y algunas similtudes futbolísticas y personales con el ya exblanquiazul Ryan Babel. Salió del Twente como una gran promesa, fue internacional absoluto con Holanda y durante algunos años fue importante en A Luz después de que el Benfica hiciese un gran desembolso por él.

Ahora no se encuentra precisamente en su mejor momento tras haber sido cedido también en los últimos años al Hamburgo y al Reading. Riazor necesita un jugador de sus características y le ofrece la posibilidad de rehabilitarse como futbolista.

La llegada de Ola John no será la única en este mercado, según los planes de la secretaría técnica del Dépor, que pretende dar un salto de calidad y hacerse fuerte para no pasar apuros a final de temporada. Contratará, al menos, a otro futbolista y la nómina podría ampliarse con un tercero. Garitano reconoció en los últimos días las dificultades que plantea fichar en invierno, pero no ocultaba que el equipo estaba "justo".