El técnico deja en manos de Álex su posible salida

Gaizka Garitano se refirió ayer a la situación particular que atraviesa Álex Bergantiños después de que el coruñés volviera a quedarse fuera de la convocatoria. El técnico desveló que ha hablado con el centrocampista recientemente y que le explicó que cuenta con él a pesar de que apenas está teniendo oportunidades. Álex tan solo jugó en la ida de los dieciseisavos de final de la Copa ante el Betis y ha desaparecido incluso de las convocatorias. "He hablado con él y el mayor problema es que estamos contando con los otros tres centrocampistas. Es la posición más reforzada, con más gente, en la que no ha habido ni una lesión, ni una sanción", manifestó.

Garitano aclaró que no desea que Álex marche, pero que en ningún caso impedirá que lo haga si desea contar con minutos en otro equipo. En sentido, dejó la decisión "en las manos" del propio jugador.