Arribas no descarta su salida del Deportivo en enero

Alejandro Arribas se refirió esta mañana a su situación personal en el Deportivo tras la eliminación en la Copa. Sin oportunidades en la Liga, el central no descarta salir del equipo coruñés en este mercado invernal. "Lo que quiero es jugar y estoy centrado en el Deportivo, pero nunca se sabe, puede pasar cualquier cosa. Si uno no juega siempre se plantea su futuro, como cualquiera. Si no tienes oportunidades te tienes que buscar otro sitio, pero estoy aquí, preparado para cuando el entrenador lo crea oportuno", declaró esta mañana el central, quien dijo que no ha hablado con el club sobre su situación.

Arribas asegura que el vestuario está "mejor que nunca" y califica como "cordial y normal" su relación con Luisinho. "No me arrepiento de nada. No hay ningún problema con Luisinho ni lo va a haber", recalcó.

Además, negó que no quisiera jugar la ida de Copa contra el Betis. "No me he negado a jugar nunca, en ningún sitio. Esa es la verdad. El que diga lo contrario, que lo demuestre, y si no que se calle", zanjó esta mañana en Abegondo.