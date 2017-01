No le sobra nada a este Dépor tan justo de efectivos en una fase de altísima exigencia, aunque da la impresión de que con un poco más, solo un poquito, habría avanzado en la Copa. Seguramente el desenlace habría sido distinto sin ese paradón con el que Ortolá respondió al cabezazo de Joselu a cinco minutos de final, aunque esa acción puntual no cambia el análisis de la segunda parte. 45 minutos largos de superioridad numérica, con mucha posesión lejos de la portería contraria, pero sin fluidez ni amplitud. Faltó paciencia y desborde, entre otras cosas. Solo a balón parado -el gol de Arribas volvió a llegar en otro córner lanzado por Çolak- y con algunos centros desde las bandas el Deportivo consiguió aproximarse al área del Alavés, que se planta en cuartos de final sin ganar ninguno de los dos partidos de octavos. La realidad es que la Copa ya es historia para el equipo coruñés, demasiado acostumbrado en los últimos años a pasar de puntillas por el torneo del KO. Merecían una alegría esos más de 200 aficionados blanquiazules que hicieron el esfuerzo de desplazarse a Vitoria en un día laborable. Allí no estuvo Álex Bergantiños. Cuesta entenderlo, aunque sus razones tendrá Gaizka Garitano. Dura realidad la que le está tocando vivir al coruñés. La del Dépor tiene ya un único horizonte: la Liga. Es lo que toca, centrarse en recuperar futbolistas y preparar lo mejor posible cada partido, empezando por el del sábado ante el Villarreal, un claro candidato a Europa, pero que ya cayó en Riazor en el Teresa Herrera.