Garitano: "El equipo está para competir con cualquiera"

El entrenador del Deportivo, Gaizka Garitano, afirmó esta tarde que el equipo coruñés, pese a que solo tiene a 15 jugadores de campo disponibles en la primera plantilla, está "para competir con cualquiera", también con el Villarreal, al que recibe este sábado en el estadio de Riazor. El técnico incluyó en la convocatoria a Álex Bergantiños y al canterano Pinchi.

"Es un partido muy importante para nosotros, jugamos en casa, bien es cierto que ante un rival bueno y que está arriba en la tabla, pero el equipo está para competir contra cualquiera y esperamos hacer un buen partido. Estamos en necesidad de puntos y vamos a intentar llegar a 20, que es el sueño que tenemos", declaró en rueda de prensa.

El preparador deportivista, que compareció ante los medios de comunicación tras el entrenamiento vespertino, indicó que "nunca" se queja de las "ausencias", si bien admitió que cuenta con "los justos" para afrontar el partido. Garitano confirmó que Laure será el encargado de suplir la baja del sancionado Juanfran Moreno en el partido ante el Villarreal, en el que los deportivistas tratarán de encadenar la tercera victoria consecutiva en Riazor en Liga.

"El plan es intentar jugar como estamos haciendo en casa, donde nos encontramos en muy buena línea. Debemos tener en cuenta todo lo que hace el Villarreal que es mucho y bueno porque tiene unas características muy definidas de modelo de juego y lo conocemos bien", dijo. En este sentido, añadió que el Deportivo debe "intentar parar las fortalezas que tiene" el equipo castellonense y beneficiarse "de lo poco que hace mal". "Es el menos goleado de la Liga y en ataque cuenta con futbolistas de calidad", añadió el entrenador del conjunto coruñés.

El Deportivo tiene 17 puntos en otros tantos partidos, "pero en el campo", según su técnico, ha hecho méritos "para sumar más". Los últimos triunfos en casa y el empate ante el Espanyol la semana pasada (1-1) han permitido al Deportivo coger oxígeno en la clasificación, aunque sigue cerca de las posiciones de descenso. "Al final, cuanto más lejos de la zona de descenso más liberado juegas, pero nosotros estamos en esa pelea, que va a ser larga y no nos podemos relajar, no tenemos ningún motivo para relajarnos. La necesidad de puntos no ha cambiado, es la misma que hace un mes", señaló.

Garitano atendió a los periodistas tras haber tenido a sus órdenes, por primera vez, al extremo holandés Ola John, que llega cedido por el Benfica portugués y al que aún no puede "utilizar" porque está ultimando su puesta a punto tras una lesión muscular. "Es un futbolista a recuperar, que tiene talento, que ha demostrado cosas en el pasado, pero que lleva dos años un poco desaparecido. Nuestro reto es recuperarle y que dé su mejor versión. Puede jugar en las dos bandas, más en la izquierda que en la derecha, tiene velocidad y es desequilibrante", declaró.