La Liga no da para todos

Veintiún partidos le quedan al Deportivo hasta final de temporada, los dos que faltan de la primera vuelta más toda la segunda mitad del campeonato. La Liga es ya el único horizonte hacia el que mira el equipo coruñés tras su eliminación de la Copa del Rey, un torneo que permitió foguearse a varios de los menos habituales como Rubén Martínez, Pedro Mosquera, Marlos Moreno o Alejandro Arribas. Todos ellos saben que desde ahora lo van a tener mucho más complicado para participar, hasta el punto de que el central madrileño incluso abre la puerta a su posible salida en el mercado invernal, una opción que el Dépor ni tan siquiera contempla. La única posibilidad de que cambie de equipo es que haya un club que pague su cláusula de rescisión.

"Lo que quiero es jugar y estoy centrado en el Deportivo, pero nunca se sabe, puede pasar cualquier cosa. Si uno no juega siempre se plantea su futuro, como cualquiera. Si no tienes oportunidades te tienes que buscar otro sitio", afirmó el defensa. A su juicio, el vestuario está "mejor que nunca" y su relación con Luisinho es "cordial y normal". "No me arrepiento de nada. No hay ningún problema con Luisinho ni lo va a haber", recalcó tras el entrenamiento de ayer. Además, negó que no quisiera jugar la ida de Copa contra el Betis. "No me he negado a jugar nunca, en ningún sitio. Esa es la verdad. El que diga lo contrario, que lo demuestre, y si no que se calle", zanjó el central.

Borja Valle, el lunes a Elche

El berciano Borja Valle es otro de los futbolistas que disputaron la eliminatoria de Copa frente al Alavés. Desde el entorno del atacante cuentan con que tras el partido de mañana ante el Villarreal pueda ser liberado por el Dépor para viajar el lunes a Elche, donde jugará cedido lo que resta de temporada.