Un Dépor maduro roza el triunfo

El Dépor se puede sentir orgulloso de su duelo ante el Villarreal. Su fútbol no fue excelso y no le sobraron las ocasiones, pero en un momento de dificultad y de transición fue capaz de exprimir su mejor versión disponible para rozar la victoria ante un equipo que, a pesar de las bajas, es muy superior. El amargor de un empate injusto puede nublar el juicio. No debe ser así. El grupo de Garitano pudo haber encontrado un camino que debe aderezar con los fichajes, el regreso de Carles Gil y un poco más de pimienta en ataque. Hambre para hoy, pan para mañana.

Ni Dépor ni Villarreal se podían guardar nada. Iban con lo justo y todo estaba sobre el terreno de juego. Las ausencias martirizaban a ambos equipos y casi el más golpeado en estas situaciones es el pobre. Garitano, a pesar de todo, rebuscó en los cajones y decidió darle continuidad a Arribas por delante de un magullado Albentosa y reequilibró al equipo sentando a Joselu y adelantando a Luisinho al interior. Emre volvía al centro, todo iba a mejor. Esta hoja de ruta le daba una nueva oportunidad a Marlos que la necesitaba como agua de mayo. Quizás quien más pagaba esta recolocación era el rumano que se encontraba algo solo en zonas ofensivas. Él está dispuesto a pegarse con todos y buscar petróleo, no era suficiente.

A pesar de la cartilla de racionamiento en la que se había convertido el once del Dépor, el equipo dio la cara. Salió mandón. Buscaba presionar arriba, los amarillos empezaron diesel y esa circunstancia no iba a ser desaprovechada por Çolak, que rrancó con hambre de pelota. El turco canalizaba todo el juego ofensivo blanquiazul. Daba pausa, habilitaba la llegada de los interiores y repartía juego a su delantero. Varias escaramuzas con protagonismo deportivista, ninguna con final feliz.

Poco a poco el Villarreal se fue encontrando. No había encajado, pidió la pelota y tocando afloró su calidad. El equipo amarillo buscó engatusar al Dépor con un juego lento en la transición hasta que se asomaba a la frontal, ahí aceleraba, así descosió al grupo de Garitano durante algunos minutos. El Dépor consiguió resistir, no sin algún susto, un protagonizado por el eterno Bruno. A ambos equipos no le sobraban ni las tablas ni el descanso.

El primer minuto pudo despistar, pero la segunda parte siguió en gran parte los mismos parámetros del acto inicial. El conjunto coruñés se vino arriba y en muchos momentos embotelló al Villarreal, que no era capaz de pasar de la medular. Incómodo. Le tocaba resistir, estaba ahogado, pero salió bastante bien de la situación. Aire. El Dépor insistió con las contras, por la derecha, por la izquierda y la mejor ocasión fue un tijeretazo de Andone que se topó con el palo. Habría sido un golazo. La jugada nació de la insistencia de Laure que no desentonó ni mucho menos en su regreso. No es Juanfran, blandió sus cualidades.

Atisbado el ecuador de este tramo de partido, el Dépor reculó para tomar aire y el Villarreal encontró campo despejado. Los amarillos, casi por inercia y sin excesiva intención, buscaron la portería de Tyton. Pato se encontraba más cómodo, quería la pelota. Durante unos instantes hubo cierta inquietud en Riazor. Nada de nada. El equipo castellonense estaba decidido a hacer un ejercicio de supervivencia. Si caía la victoria, perfecto, no la necesitaba. El control de daños se superaba con un empate.

Y lo logró. A punto estuvo Joselu de darle un volantazo a una historia con un final previsible. Su cabezazo no encontró la red por la mano de Asenjo. Lo mereció el Dépor. Cierra la primera vuelta en Riazor con 18 puntos y duerme con seis sobre el descenso. No es mal botín para un equipo que lo pasó mal, que se reinventó y que ahora tiene que volver a levantarse. Gana tiempo. El doctorado espera en Gran Canaria.

FICHA TÉCNICA

Deportivo: Tyton; Laure, Arribas, Sidnei, Navarro; Guilherme, Borges; Marlos Moreno (Borja Valle, m.75), Çolak, Luisinho; y Andone (Joselu, m.83).

Villarreal: Asenjo; Mario, Álvaro González, Víctor Ruiz, José Ángel; Jonathan dos Santos, Manu Trigueros, Bruno Soriano, Samu Castillejo; Pato (N'Diaye, m.85) y Santos Borré (Mario González, m.68).

Árbitro: Ocón Arráiz (Comité Riojano). Mostró amarilla a Manu Trigueros (min.79), del Villarreal.

Incidencias: Partido de la decimoctava jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio de Riazor ante 19.917 aficionados, según el Deportivo.