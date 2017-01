Garitano: "No estoy contento con el resultado"

Gaizka Garitano ha reconocido que el 0-0 ante el Villarreal en el estadio de Riazor no le ha dejado "contento" porque su equipo tuvo las ocasiones más claras para llevarse los tres puntos.

"Hemos jugado contra un muy buen equipo, valoro el partido que hemos hecho, pero no estoy contento con el resultado. No hubo muchas ocasiones claras, pero las dos o tres clarísimas han sido nuestras. Creo que hemos podido ganar, sinceramente. Me voy contento con la actuación del equipo, pero no con el empate", indicó.

El preparador deportivista dijo que fue un partido "igualado" y en el que sus jugadores generaron "lo suficiente" como para ganar a un rival que "concede poco".

"Un día más que estamos cerca de ganar pero no hemos conseguido la victoria", señaló el entrenador del Deportivo.