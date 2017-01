Luque como referente

Ola John ya ejerce de deportivista tras superar el examen médico al que fue sometido ayer por la mañana. Por la tarde, se ejercitó en las instalaciones de Abegondo, aunque lo hizo acompañando a Carles Gil y al margen del grupo. El exterior holandés reconoció que no está a punto: "Necesito una semana para estar preparado para jugar". También dijo conocer parte de la historia del Deportivo, sobre todo de la época en la que brillaba en la Liga de Campeones, y que tenía a su jugador preferido. "Cuando era pequeño, uno de mis jugadores favoritos era Alberto Luque", aseguró el futbolista, que jugará cedido hasta final de temporada con una opción de compra para el cuadro blanquiazul.

El holandés acudió por la tarde a Abegondo, una vez superó las pruebas médicas matinales, en la ciudad deportiva se ejercitó con Gil y Fran Molano, el readaptador físico del equipo blanquiazul, mientras que Garitano preparaba con el equipo el partido de esta noche. "Es un futbolista a recuperar, que tiene talento, que ha demostrado cosas en el pasado, pero que lleva dos años un poco desaparecido", dijo ayer Gaizka Garitano sobre el holandés, palabras que reafirman lo que había dicho con anterioridad el propio jugador. "Nuestro reto es recuperarlo y que dé su mejor versión. Puede jugar en las dos bandas, más en la izquierda que en la derecha, tiene velocidad y es desequilibrante", añadió el entrenador deportivista.

Ola John aseguró que tenía muy buenas referencias del equipo blanquiazul. "La gente del club me generó muy buenas sensaciones y además tanto Hélder Costa como Iván Cavaleiro -compañeros en el Wolverhampton de Inglaterra- me hablaron muy bien del club", aseguró el jugador, que también recibió una opinión favorable de Babel, que acabó contrato con el Deportivo en diciembre y se marchó al Besitkas. "Me dijo que era un buen club, una buena familia y eso es lo importante", explicó.

El atacante holandés llega cedido durante seis meses, pero la entidad deportivista tiene una opción de compra en el caso de que el rendimiento le satisfaga; y el futbolista espera hacerlo. "Si marco goles y va bien, me veréis aquí la próxima temporada", aseveró, pero también aclaró que el Deportivo ejercerá la opción que tiene sobre él en función de "cómo vaya la temporada". Su objetivo principal una vez firmó el contrato es ponerse a punto. "Ahora quiero coger minutos y demostrarle al entrenador que merezco esos minutos", comentó Ola John tras pasar las pruebas médicas en el Hospital Modelo.