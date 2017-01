"No estoy contento con el resultado porque creo que pudimos ganar"

Gaizka Garitano no pudo ocultar su enfado en sala de prensa por el 0-0 entre el Deportivo y el Villarreal. El técnico blanquiazul cree que los suyos tuvieron en la mano los tres puntos y una vez más han tenido que conformarse con un empate. "No estoy contento con el resultado, sí con la actuación del equipo pero las dos o tres ocasiones clarísimas han sido nuestras", relató Garitano. "Otra vez un partido más del Dépor que está ahí y empata pero creo que hemos podido ganar. Por eso me voy contento con la actuación del equipo pero no tan contento con el empate", añadió aún dándole vueltas al resultado final en Riazor.

Para el entrenador del conjunto coruñés fue un "partido igualado" en el que "las ocasiones más claras" han sido del Deportivo. "Lo hemos hecho bien ante un rival que te hace correr mucho y al que tienes que tapar por dentro. Tienen un gran equipo y hemos hecho un partido muy completo para marcar y no hemos podido", se lamentó y agregó decepcionado: "Me voy a casa nada satisfecho con el resultado".

Garitano destaca la actuación de sus pupilos, que han sabido encontrar el camino hacia la portería de Asenjo. "Lo hemos hecho muy bien en ataque. Hemos generado lo suficiente, pocos equipos generan esas dos o tres ocasiones claras ante el Villarreal", comentó. Pero de nuevo el técnico vasco volvió a la misma conclusión: "Un día más que estamos cerca de ganar pero lo cierto es que no hemos ganado". A pesar del empate, Garitano felicitó a sus jugadores por su trabajo, ya que es imposible "apretar 90 minutos al Villarreal".

Preguntando por Arribas, que sustituyó en el once a Albentosa, el entrenador dijo que el cuerpo técnico cuenta con "tres muy buenos centrales" y los irá utilizando. "Al tener el Villarreal dos puntas pequeños, Arribas es más rápido y en ese aspecto nos podía ayudar". Sobre por qué no jugó con dos puntas, tan solo dijo que en este partido no se lo planteaba.