Tino Fernandez: "Agradezco el gesto de LA OPINIÓN, el club necesita de las empresas que sienten el Deportivo"

El presidente del Deportivo, Tino Fernández, agradeció ayer la aportación de LA OPINIÓN y resaltó la importancia de que no solo personas físicas sino también "empresas que sienten el Deportivo y son conscientes de la importancia del Deportivo" se animen a participar en la ampliación de capital que finaliza el día 31, como ha hecho LA OPINIÓN. "Es un muy buen gesto" aseguró el máximo dirigente del club durante el acto de entrega del cheque del periódico que recibió a su vez el carné de accionista. "Nosotros estamos muy contentos por todo lo que supone que accionistas amplíen su relación con el Deportivo y que nuevos accionistas vengan al Deportivo. Estamos en el último mes de la campaña y ojalá este gesto sirva para que, por un lado, más gente recuerde que estamos con esta ampliación de capital, y por otro, para que se anime a participar y colaborar en la medida de sus posibilidades", añadió.

Esa es la mejor forma de potenciar ese "modelo mixto" que triunfa en el club coruñés. "Esto es un proyecto colectivo y necesita de la participación de las personas individuales, de los aficionados, de las personas físicas, pero también de las instituciones y especialmente de las empresas que sienten el Deportivo y son conscientes de la importancia del Deportivo. Ese modelo mixto, de aficionados y de empresas, pero con raíz local, es el que necesitamos, el que queremos y el que está funcionando en el Deportivo", explicó Tino Fernández.

Hasta el próximo 31 de enero se puede participar en la quinta y última fase de la ampliación de capital, abierta a cualquiera, sea o no socio. El presidente expresó su deseo de que todo el mundo se anime porque "comprar acciones del Deportivo no hay que verlo como un gasto sino como una inversión porque es algo que queda para siempre, que se puede heredar, que no tiene que ver con la temporada sino con la pertenencia y con el derecho a decidir sobre el futuro del club y sobre todas las grandes decisiones del club".

A punto de finalizar estos 25 meses que duró la ampliación, Tino Fernández hace una "valoración positiva". "Cumplimos el 31 de diciembre de 2015 con ese objetivo del millón y medio de euros y es una buena valoración. No es fácil vender ampliaciones de capital y a veces en el fútbol no es fácil entender lo que es el valor de unas acciones sin más". La ampliación de capital es "una oportunidad para que deportivistas que no eran accionistas puedan ser propietarios del Deportivo, cualquier persona puede tener ese trocito".