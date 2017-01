Riazor, decimoprimera estación

"Estoy bien, llevo trabajando un mes con un preparador físico, pero no para jugar tan pronto"

Gael Kakuta llega al Deportivo con la intención de "aprovechar la oportunidad" que le da la entidad coruñesa de reencontrarse como futbolista en la Liga, después de que a sus 25 años haya vestido la camiseta de diez equipos. La blanquiazul será la decimoprimera de su carrera profesional. "Me gusta viajar", respondió entre risas para justificar tanto cambio de club. Llega a préstamo por el Hebei Fortune, que tiene cubierto el cupo de extranjeros en una temporada en la que solo podrán estar tres en el once inicial, pero no descarta pasar más tiempo. "Voy a tratar de pasar el máximo tiempo que pueda, todo el tiempo que pueda estar aquí será bueno para mí", dijo el futbolista a las puertas del Sanatorio Modelo, donde ayer fue sometido al reconocimiento médico.

El recuerdo de su reciente paso por el Rayo Vallecano y el Sevilla muestra a dos futbolistas diferentes, uno participativo, decisivo y con personalidad sobre el campo (el de Vallecas) y otro que careció de protagonismo y al que Emeri condenó al ostracismo (en el Pizjuán). Kakuta pone de ejemplo su primera experiencia en el fútbol español para demostrar sus ganas. "Voy a ser mejor que lo que hice en el Rayo", aseguró convencido de sus posibilidades. "Pretendo ofrecer mi mejor versión y trabajar muy duro para aprovechar la oportunidad que se me brinda", comentó al atacante francés.

Kakuta es un futbolista que puede jugar en ambas bandas aunque no se limita a ser el clásico exterior, desde estas zonas suele participar en la creación del juego del equipo debido a su "talento", como decía Carlo Ancelotti cuando lo hizo debutar en el Chelsea; de su "talento y calidad" habló también Peter Bosz, técnico del Vitesse, para obtener un mayor rendimiento del galo en la época en la que estuvo cedido en el cuadro holandés, ya que lo consideraba un jugador "inconstante". No acabó el curso en los Países Bajos y se marchó al Lazio, donde tampoco cuajó. Al año siguiente llegó al Rayo y a las órdenes de Paco Jémez volvió a mostrar todo su repertorio futbolístico. Su gran temporada en Vallecas motivó que el Sevilla lo fichase por cuatro temporadas, pero en el mercado de invierno acabó traspasándolo al Hebei China Fortune, ya que Unai Emery no contaba con él.

Tras una temporada exitosa en China, los técnicos decidieron aceptar su cesión hasta el 30 de junio ya que cuentan con otros futbolistas extranjeros que le cierran las puertas, pues en la venidera temporada solo podrán estar en el campo tres futbolistas foráneos y Aloísio (Brasil), Mbia (Camerún), Lavezzi (Argentina) y Gervinho (Costa de Marfil), sobre estos dos últimos, pues también juegan en la banda, son los elegidos por los técnicos por delante del francés. Aunque de momento prefieren no desprenderse de un futbolista en el que invirtieron unos cinco millones de euros y que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2019.

El jugador galo, internacional en todas las categorías, estará ya hoy en Abegondo con sus compañeros iniciando su puesta a punto, pero descartó que esté en condiciones de jugar en Las Palmas. "Estoy bien, ya que llevó un mes trabajando con un preparador físico, pero no para jugar tan pronto. La decisión del momento corresponderá al entrenador, pero yo me voy a preparar para jugar lo más pronto posible", afirmó Kakuta. También explicó que conocía al Deportivo, pues en China "se ve la Liga española", equipo del que dijo que le agradaba. "Juega al fútbol que me gusta", aseguró; pero además destacó de la ciudad que aquí su "familia tendrá todo lo que necesita".

Desde hoy Kakuta apurará para alcanzar las condiciones físicas necesarias para competir, como le sucedió a Babel cuando se incorporó e incluso a Ola John, pero éste tras una semana de entrenamientos -había empezado al margen del grupo- parece ya en condiciones de incorporarse a la lista de convocados para el partido de pasado mañana en Las Palmas. El mismo jugador había dicho que necesitaría siete días para estar en condiciones de competir, por eso empezó ejercitándose a las órdenes de Fran Molano, readaptador físico del club coruñés, y en compañía de Carles Gil. Esta semana participó en todas las sesiones con el grupo, lo que hace suponer que se desplazará a las Islas Canarias.