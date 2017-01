"Es una motivación para continuar creciendo"

Tere Abelleira trasmite a sus escasos quince años una gran madurez. A pesar de que nació en una familia en la que el fútbol se vivía las veinticuatro horas del día, la iniciativa de ponerse las botas fue por decisión propia. Ahora que ha firmado su primer contrato profesional solo piensa en seguir mejorando.

-¿Qué supone firmar su primer contrato profesional?

-Estoy muy contenta e ilusionada. Es una motivación para seguir creciendo y la verdad es que no me esperaba que me llegase la oportunidad tan pronto. Habían comentado el primer mes algo del tema, pero que fuese una de las primeras elegidas me cogió por sorpresa.

-¿Significa que el Dépor va en serio con su apuesta por el fútbol femenino?

-No cabe duda de que lo está haciendo bien no solo a nivel particular como club, sino que, en un sentido más global, está aportando mucho al fútbol femenino gallego.

-¿Ya se lo toma como una profesión de verdad?

-Soy consciente de que ahora van a cambiar algunos aspectos, pero mi objetivo sigue siendo el mismo, trabajar para ayudar en todo lo que pueda al equipo y esforzarme en seguir aprendiendo del resto de mis compañeras y del entrenador.

-¿Cómo valora la temporada? ¿Es prácticamente imposible pensar en el ascenso?

-La verdad es que lo tenemos francamente difícil. Nuestro rival directo, el Oviedo, está a siete puntos y no parece que por el momento vaya a flaquear. Debemos de pensar a medio plazo para que la posibilidad de ascender la próxima temporada, o incluso dentro de dos, sea posible.

-¿Se ve en la elite del fútbol femenino español en breve?

-Firmar este contrato me acerca un poco más a lo que es el sueño de cualquier futbolista. Lo que pasa es que siento que todavía me queda mucho por aprender y e infinidad de retos por superar.

-¿Influyó su padre, como entrenador, en la decisión de ser futbolista?

-Crecí rodeada de fútbol y ya desde pequeña me picó el gusanillo. No solo mi padre se ha dedicado por entero a este deporte -el último equipo que entrenó fue el Pontevedra-, sino que también mi hermano es futbolista en el Compostela. Sin embargo, la iniciativa nació de mí. Nadie, ni si quiera mi padre, tuvo la idea de darme un balón con la intención de que algún día fuese futbolista. Me ha dado siempre libertad para que tome mis propias decisiones y me apoya continuamente en todo lo que hago.