Dos delanteros para atacar la isla

El Deportivo despide la primera vuelta en Las Palmas con el objetivo de cerrar de una vez por todas su larga racha de resultados negativos fuera de casa, donde todavía no ha conseguido vencer en la presente temporada. Gran Canaria se presenta como una salida propicia pese a la solvencia del equipo isleño, especialmente en su estadio. Las Palmas juega y deja jugar, algo que le puede ir bien al Dépor si es capaz de defender con eficacia, como lo viene haciendo últimamente, y aprovecha sus oportunidades, que las tendrá. Gaizka Garitano recargará su ataque con dos delanteros de inicio, Andone y Joselu, en busca de más pegada en un campo históricamente propicio para el conjunto blanquiazul. Allí ganó en sus últimas cuatro visitas, una estadística fría, que no garantiza nada, pero que sirve de estímulo para encarar el encuentro todavía con más esperanza. Y más teniendo en cuenta los problemas internos que han enrarecido el ambiente en el cuadro grancanario, mermado por las bajas especialmente en defensa.

Quique Setién prescindirá de Sergio Araujo, positivo por alcoholemia, y también dejará fuera a Jonathan Viera, a quien ayer envió "al rincón de pensar". Además, el técnico amarillo también mandará a la grada a un tercer futbolista profesional por mala actitud, cuya identidad no quiso desvelar. A ese mar agitado en la isla hay que añadirle las bajas de David García, Pedro Bigas, Dani Castellano y Hernán Santana, que afectan sobre todo a su retaguardia. Tres promesas del filial -Curbelo, Benito y Expósito- completarán la convocatoria que Setién hará pública hoy.

Gaizka, por su parte, apostará por la continuidad con respecto al grupo de futbolistas por el que viene apostando desde que empezó el año. Primero, porque el equipo se siente bastante cómodo, tanto en ataque como en defensa; y en segundo lugar, porque tampoco tiene mucho más para elegir. Joselu, que entra por Marlos Moreno, y Juanfran, que vuelve tras sanción para desplazar del once a Laure, serán las únicas novedades. El técnico sigue condicionado por las bajas de los lesionados Carles Gil y Bruno Gama, por la ausencia de Fayçal Fajr, en la Copa de África con Marruecos, y todavía no puede echar mano de los refuerzos invernales: Ola John y Gaël Kakuta. Además ya no cuenta con Borja Valle, en Elche para jugar allí hasta junio. Así las cosas, convocó a todos sus jugadores de campo disponibles, incluido Álex Bergantiños, y citó a dos fabrilistas: Pinchi y Jardel.