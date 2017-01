Gaizka mira hacia "mitad de la tabla"

Llega el momento del estirón para el Deportivo, actualmente seis puntos por encima del descenso y con la posibilidad de instalarse en una posición más cómoda si esta noche, en Las Palmas, es capaz de ganar por primera vez fuera de casa. Con 18 puntos tiene a tiro de tres a Málaga y Betis. Alcanzarlos es la meta para, de paso, abrir todavía más brecha con respecto a los puestos de condena. A eso aspira Gaizka Garitano, quien mira hacia "mitad de la tabla" y al mismo tiempo mantiene su prudencia característica. "El objetivo es meternos en mitad de la tabla, pero cuesta y ahora mismo estamos en la lucha por los puestos de abajo. Queremos enganchar con los que tenemos cerca y para ello necesitamos una victoria fuera", sostiene el vasco.

El equipo ha adquirido "fiabilidad" y Gaizka pretende "mantenerla" de aquí en adelante para que los méritos que está haciendo el Dépor tengan un reflejo en la clasificación. "Creo que todavía tenemos margen. Estamos en buena línea, pero todavía no suficiente para ir ganando partidos. Necesitamos una victoria fuera para hacer buenos estos empates que hemos sumado y esta racha de partidos sin perder. Desde hace dos meses y medio, dentro de las limitaciones, el equipo funciona", defendió tras la sesión de ayer en Abegondo.

Pese a la escasez de efectivos, el Dépor ha conseguido una secuencia de resultados positivos. Sin embargo, Gaizka no tiene la sensación de que lo peor haya pasado sino de que su equipo sigue "en la pelea". "Todo lo que sea pensar que ya hemos salido y que no hay que mirar para abajo, sería el peor error que podríamos cometer. Yo también miro hacia arriba y quiero engancharme ahí, pero para eso necesitamos ganar, y no es fácil. No hay que pensar que porque ahora estemos a seis puntos del descenso, esto haya cambiado, porque después de esta jornada podemos estar a tres, pero lo que queremos es estar a ocho, a nueve? cada vez un poquito más arriba. El objetivo es ese", recalcó Garitano, cuyo deseo es que Álex Bergantiños siga en el Deportivo y no salga en este mercado invernal.