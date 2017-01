"El empate ha sido justo, entramos mal y después fuimos mejorando"

El entrenador deportivista, Gaizka Garitano, destacó ayer el punto conseguido ante la Unión Deportiva Las Palmas, pero al mismo tiempo admitió la mala imagen que dio el equipo durante buena parte del partido. "Lo cierto es que hemos venido a un campo difícil en el que no ha ganado nadie y hemos entrado muy mal, dormidos", reconoció. "A ratos hemos estado poco activos, pero después hemos ido mejorando y en el segundo tiempo hemos estado mejor", añadió.

El técnico blanquiazul destacó que la evolución mostrada por el equipo durante el partido le permitió sobreponerse al tanto inicial de los locales y terminar empatando. "Hemos ido mejorando, hemos entrado muy mal, muy mal", subrayó. "Hemos ido de menos a más en el partido y en el segundo tiempo hemos estado mejor", insistió el técnico deportivista.

Por este motivo, Garitano considera que la igualada final en el marcador responde a los méritos de ambos equipos. "El empate ha sido justo. Hemos entrado mal y hemos ideo mejorando en el segundo tiempo", reflexionó.

El técnico blanquiazul también se detuvo en el esquema escogido ayer en Gran Canaria con Andone y Joselu como pareja de centrales. Garitano deslizó que, dada la falta de efectivos, no tiene más alternativa. "Sabéis que lo hacemos por necesidad, porque ahora mismo no tenemos efectivos para jugar en esa zona", lamentó. El entrenador deportivista admitió que el juego se resiente sin Çolak en el centro del campo, pero que deben adaptarse a ello. "Se han tenido que repartir la banda Emre y luego Joselu. Luego lo hemos podido liberar para jugar por dentro, que juega mejor que por fuera", admitió.

Garitano también recordó que esa ausencia de jugadores debido a las lesiones y a que las últimas incorporaciones (Ola John y Kakuta) todavía no se han puesto a punto condiciona sus movimientos desde el banquillo. "Nos ha faltado también en los últimos veinte minutos hacer cambios. Andone estaba cansado, Joselu estaba cansado y Çolak estaba cansado. Estamos justos des efectivos para hacer los cambios", apuntó.

El entrenador blanquiazul destacó que la prioridad es ir recuperando recursos, sobre todo en ataque. "Ahora mismo nuestro objetivo es sumar gente de ataque, gente de ataque para no tener que hacer doble lateral o para no tener que cambiar de sistema. Necesitamos recuperar a la gente, pero hemos empatado en un campo difícil en el que no ha ganado nadie", señaló.