Abondará outro tanto?

Os 19 puntos que ten o Deportivo no ecuador da Liga non semellan ser dabondo para acadar o obxectivo que ten marcado o equipo, polo menos nunha competición normal, desas que non se ollan xa hai unhas cantas temporadas. Sumando o mesmo na segunda volta sería difícil manterse non hai moito, pero nesta oportunidade dá a impresión de que van sobrar. Son cinco vitorias e catro empates ou, como fixo nesta primeira volta, catro vitorias e sete empates -xa sei que hai máis posibilidades-, uns números que non debería ser complicado acadar. Tería que ter máis puntos o Dépor, malia que en varios partidos pouco fixo para sumar, que en Granada, no Bernabéu, diante do Sevilla e do Leganés tivo que ter sacado algo de premio. Iso xa é pasado e non ten amaño, o que teñen que facer agora os profesionais é sumar e a min non che me importa moito como o faga porque a fin é continuar en Primeira División. Para conseguilo, Garitano vai ter máis vimbios dos que dispuña desde que comezou este ano novo no que perdeu a Carles Gil e Bruno Gama, alén da marcha de Babel. O portugués está case a piques de ser alta, pero ademais o adestrador conta con dous reforzos, Ola John e Kakuta, que lle van permitir máis solucións para preparar os partidos e, mesmo, para mudar ao longo dos mesmos. É do que se queixa Garitano neste mes de xaneiro, en parte con razón, pero agora ese argumento vai desaparecer. Haberá futbolistas entre os que poderá elixir para xogar como desexe e, sobre todo, para gañar.