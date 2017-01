El Deportivo hace oficial la llegada de Roef

El Deportivo ha hecho oficial la llegada de Davy Roef (Amberes, 1994) después de superar esta mañana el reconocimiento médico. El portero belga se incorporará mañana a los entrenamientos con sus nuevos compañeros para cubrir el hueco dejado por Rubén Martínez, cedido al Anderlecht en un intercambio con el propio Roef.

El nuevo guardameta deportivista reforzará la portería blanquiazul hasta el final de temporada según el acuerdo de cesión alcanzado entre los dos clubes y llega con el afán de enriquecer su carrera después de perder la titularidad en el Anderlecht hace unos meses. "Es una gran oportunidad para probarme a mí mismo. No es solo jugar, estoy feliz de estar aquí. Sé que el club tiene un gran entrenador de porteros, así que estoy muy contento, vengo a mejorar", destacó esta mañana después de las pruebas médicas. No estaba feliz de haber perdido la titularidad. Trabajé duro para volver a jugar, pero el técnico decidió no volver a meterme. "Tenía que hacer algo diferente para mejorar y esta es mi oportunidad de hacerlo", añadió.