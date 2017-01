Davy Roef: "Es una gran oportunidad para probarme a mí mismo"

Recién aterrizado en A Coruña de una manera inesperada, el portero Davy Roef (Amberes, 1994) posee del Deportivo las referencias clásicas de un joven que apenas supera la veintena y procede de la región flamenca de Bélgica. Conoce el pasado reciente más brillante del club y citó la remontada ante el Milan en la Liga de Campeones y a jugadores como Makaay o Tristán, pero al mismo tiempo se ha preocupado de encontrar reseñas contemporáneas de su nuevo equipo que suavicen su llegada.

Sabe que su aterrizaje ha descolocado a la mayoría y que de antemano parece tener reservado un papel secundario, por detrás de Tyton y Lux, a pesar de que hasta no hace mucho era el guardameta titular del histórico Anderlecht en todas las competiciones. Él prefiere enfocarlo como una oportunidad de enriquecer una carrera que se ha visto frenada tras destacar en las categorías inferiores de la selección belga. "Es una gran oportunidad para probarme a mí mismo. No es solo jugar, estoy feliz de estar aquí", aseguró ayer por la mañana tras superar el reconocimiento médico. Busca aprender, aprovecharse de la experiencia de Tyton y Germán Lux y también de los conocimientos de Manu Sotelo como entrenador. "Sé que el club tiene un gran entrenador de porteros, así que estoy muy contento, vengo a mejorar", insistió.

En su llegada hay también cierto afán por despejarse y abandonar un lugar en el que no se encontraba del todo cómodo. Negó que haya tenido problemas con el actual cuerpo técnico del Anderlecht tal y como se ha sugerido por su precipitada salida, pero sí admitió que el cuerpo le pedía un aire nuevo tras perder el protagonismo que le acompañó hasta finales del mes de noviembre. "No estaba feliz de haber perdido la titularidad. Trabajé duro para volver a jugar, pero el técnico decidió no volver a meterme. Tenía que hacer algo diferente para mejorar y esta es mi oportunidad de hacerlo", argumentó. "Me va a venir bien como experiencia vital venir a España", reflexionó.

Su estancia en A Coruña tiene fecha de caducidad y apenas visos de que pueda ser prolongada. Roef permanecerá en el Deportivo hasta el próximo 30 de junio en unas condiciones muy ventajosas para el club blanquiazul. El equipo consigue un recambio para Rubén Martínez, que anhelaba minutos en este segundo tramo de la temporada, y no tendrá que hacer frente a ningún coste. Será el Anderlecht el que se haga cargo tanto de la ficha del portero de Coristanco como del joven belga de aquí a final de temporada.

Roef no conoce demasiado del que será su sustituto en el conjunto belga, pero deslizó que, si ha disputado partidos en la Liga española, seguramente posea la calidad suficiente como para aspirar a un puesto en su equipo de procedencia. "No conozco las cualidades de Rubén, pero si juegas en el Dépor y en España, yo creo que siempre tendrás una opción de jugar en Bélgica, hasta en el mejor club de allí", razonó el guardameta después de superar ayer por la mañana las pruebas médicas que le permitirán arrancar en el Deportivo esa nueva etapa que venía buscando desde hace meses.