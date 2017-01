"Vincularse como miembro activo que posee una parte de lo que es de todos genera un sentido vital"

El doctor en Sociología Manuel González Ramallal (A Coruña, 1968) dirige el grupo de investigación Fútbol, cultura y sociedad de la Universidad de La Laguna, de la que es profesor en el departamento de Sociología. Es accionista del Deportivo, del que fue socio durante más de 15 años, y su especialidad es la sociología del deporte, con profunda atención a la relación entre el fútbol y los medios de comunicación. Desde Canarias, anima a todo el mundo a aprovechar la quinta y última fase de la ampliación de capital del Deportivo, que finaliza el próximo martes, para fortalecer aún más esa "señal diferencial" que es la "atomización" del accionariado: "Sé que pedirle a la gente en este momento un esfuerzo económico es complicado pero creo que la ocasión y lo que significa lo merece. No es un dinero lanzado al aire o tirado en balde, sino que creo que en este caso compensa enormemente y reafirma de alguna manera ese sentimiento de pertenencia que es sentirse de un equipo. Es muy fácil verbalizarlo, pero muchas veces cuando hay que dar el callo es cuando el equipo está abajo o cuando necesita de nosotros, en este caso para una cuestión tan clara y tan meridiana que es el hecho de que el Deportivo sea noso, pero realmente noso".

-¿Qué supone la marca Dépor desde el punto de vista sociológico?

-Cuando hablamos de la marca Dépor, nos referimos a lo que ahora tan comúnmente se conoce como una empresa de sentimientos, porque utilizamos un concepto económico, que es el de marca, y al mismo tiempo el término Dépor, que alude a un club deportivo que implica un cierto, o en este caso un gran sentimiento de pertenencia. No podemos escapar a lo que es una realidad que cada vez se impone más, que es la globalización económica. El fútbol lo tomo como un laboratorio privilegiado para observar la sociedad. Por eso no se puede escapar de este proceso de economización del fútbol. Lo vemos por ejemplo en el caso del Valencia y de muchos clubes británicos, que de alguna manera están deslocalizando el fútbol, aunque el club siga perteneciendo a la ciudad, pero en cierta forma el accionariado y los socios se convierten en meros clientes del club. El sentimiento de pertenencia se puede manifestar de diferentes maneras. Una es sintiendo los colores. Ese sentimiento en clubes como el Dépor no es el que tiene el Madrid, el Barcelona, el Manchester United u otros que son equipos casi globales. En este caso, el modelo del Deportivo que se pretende es un modelo que puede marcar una señal de identidad y una señal diferencial con respecto a lo que está sucediendo. No podemos huir de la economización del fútbol pero sí podemos acogerla y darle una forma diferente a la que están dando en muchos otros clubes.

-¿Esa es la mejor manera de compartir ese sentimiento para que siga siendo de todos?

-Efectivamente. El club de fútbol genera comunidad. En el caso del Dépor, para una ciudad como A Coruña, y por extensión para Galicia, genera un sentimiento de comunidad para los que comparten eso. Vincularse como miembro activo o individuo que posee una parte de eso que es de todos, creo que es un modelo de participación social y de intercambio que cohesiona a la gente, a la comunidad, a la ciudad, al entorno, y genera un sentido que va más allá incluso de la pertenencia, un sentido vital para los que comparten algo. Tener ese modelo es algo muy importante en términos no solo de posesión de una acción de una sociedad anónima deportiva, sino en términos incluso vitales. No podemos olvidar que el fútbol es un elemento que le interesa a siete de cada diez personas, según el CIS, en el sentido de que sienten amor o pasión por un club, independientemente de que les guste o no el fútbol. Es decir, hay muchos casos en los que a alguien no le gusta el fútbol pero le gusta el Dépor, o le gusta el equipo de su tierra. Ese es otro elemento que aparece en las encuestas del CIS, que nos dicen que el principal motivo de adhesión a un club es haber nacido en la ciudad.

-¿Es un modelo para presumir por ser tan singular?

-Sí. En esa dimensión colectiva podemos incluso hablar de una dimensión simbólica o metafórica en el sentido de que el fútbol, y en este caso el Dépor, actúa como una idea social. Es decir, es algo que la comunidad, o los accionistas en realidad, han querido que sea así. Existe un planteamiento desde el qué queremos ser. ¿Queremos ser simplemente clientes en manos de una empresa que está en manos chinas, de unas personas que hoy están aquí y mañana no están aquí? En ese sentido, nosotros, dentro de esa corriente de la que no podemos escaparnos que es la globalización, podemos tener un sistema de reglas propias, una suerte de código propio que de alguna manera nos permite presumir dentro de esta mercantilización actual que está experimentando el fútbol.

-¿Cómo se explica que el Deportivo, el club de una ciudad como A Coruña, esté a solo 155 accionistas de alcanzar los 25.000?

-Eso tiene que ver justamente con el significado cultural del sentimiento. Cualquiera puede ser de cualquier club. Es muy fácil. Es tan fácil como verbalizarlo y decir que yo soy del Madrid, soy del Barça o soy del Dépor. Pero la pregunta es: ¿Es lo mismo que sea del Barcelona un japonés que puede comprar merchandising y ver los partidos, que por ejemplo una persona que sea del Liverpool y pertenezca a un barrio de Liverpool, o alguien que sea del Dépor y pertenezca a A Coruña, mame Coruña y viva en A Coruña? Me gusta poner el ejemplo del Dépor porque es una ciudad de tamaño medio y todo lo que sucede al club se traslada, se esparrama por toda la ciudad. Probablemente en Madrid las cosas que le pasan al Madrid o al Atlético le afectan a una parte de la ciudad, pero es tan grande y con tanta heterogeneidad que ese sentimiento quizá se diluye entre tanta población. Sin embargo, en el caso de A Coruña hay una unión y un vínculo muy fuerte entre lo que es el Dépor y la gente, aficionados y no aficionados, que también sienten eso, les guste o no el fútbol.

-Y que el club sea de todos hace aún más especial al Deportivo.

-Sin duda. Probablemente nosotros no podemos presumir como otros clubes de determinados elementos de identidad particulares. Podemos presumir de mucho, porque para el club que somos tenemos títulos y eso es un motivo de orgullo bestial, pero sí que por ejemplo en el Athletic pueden presumir de cantera y de que no fichan extranjeros. Tienen un elemento identitario particular que muchas veces está al mismo nivel que los resultados deportivos. En el caso del Dépor ese elemento de identidad diferencial, de ser participantes todos o un porcentaje muy importante de la ciudad, de las empresas y de gente de otros sitios, es ser parte, digamos real, del club. Es un elemento importante como elemento diferenciador de identidad o de sentimiento. Pero claro, no podemos obviar la otra parte. Todo eso tiene que ir acompañado de estar en Primera y de pelear por no descender, o si se desciende alguna vez pelear por seguir ascendiendo. No olvidemos que mucha gente hasta el descenso de Lotina no conocía al Deportivo en Segunda. Nosotros hemos sido toda la vida un equipo ascensor, y no pasa nada por seguir siéndolo, siempre y cuando ese sentimiento de pertenencia se mantenga. En ese sentido, esa reparto accionarial, esa atomización, puede ser algo significado como elemento diferencial del club, sobre todo frente a esta gran marea de compra de equipos por parte de capital extranjero.

-Hasta hace 25 años muchos coruñeses tenían al Madrid o al Barça como primer equipo. Hoy en día el sentimiento deportivista es casi unánime. ¿Ha habido un gran cambio emotivo?

-Emotivo, y casi cultural y educativo. A partir de la década de los 90 muchos chavales jóvenes se socializaron en el deportivismo. Eso es muy importante porque deja poso y ya van a ser del Dépor para toda la vida. El ámbito familiar y social es muy importante en cuanto elemento de transmitir ese sentimiento y esa adhesión a un club. La gente se hace del Deportivo desde pequeña y sus hijos van a ser del Dépor. Hay un elemento de socialización y de educación, de pertenecer al club de la ciudad, y eso también es un motivo de orgullo. Es muy importante dignificar el sentimiento de pertenencia al club de tu tierra, al club local, y cuando te pregunten si eres del Madrid o del Barça, contestes que de ninguno de los dos, y que además te molesta que te hagan esa pregunta.

-¿Cómo valora la creación del Dépor femenino y la incorporación cada vez mayor de las mujeres a la masa social del club?

-Me parece estupendo. El fútbol ha sido un deporte popular, es cierto, pero era un deporte popular masculino. Se ha experimentado un cambio social en ese sentido. Las mujeres se han incorporado ya no solo como practicantes sino de manera efectiva a las gradas y están adquiriendo una significación social muy importante.