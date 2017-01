Los aficionados blanquiazules estarán en Ipurua y ya planean Bilbao

El deportivismo no tiene límites. Y no solo hablando de sentimiento, también en sentido físico. El blanquiazul colorea los estadios de los equipos de Primera División que visita el Dépor. En mayor o menor medida, pero siempre hay un deportivista presente. Este sábado (18.30 horas), en Ipurua, no faltará ese toque de color. Aunque la Federación de Peñas se vio obligada a cancelar el desplazamiento por la escasez de entradas y la poca disponibilidad hotelera, el equipo de Gaizka Garitano se verá arropado por su afición en su partido contra el Eibar.

El club vasco cedió tan solo 90 localidades al Deportivo, por lo que la Federación se limitó a avisar a los peñistas sin ofrecer un plan de viaje. "Había muy pocas entradas y no queríamos que la gente se quedase fuera. Además, en Eibar apenas hay hoteles y los aficionados tendrían que hacer noche en Bilbao o Vitoria", comenta Noelia Díaz, secretaría, quien explica que "la grada visitante de Ipurua es muy pequeña". Aún así, algunas peñas -como la de Vilalba- han confirmado su asistencia. De otras visitas a Eibar, Noelia recuerda que "se pueden comprar entradas por Internet y sentarse en cualquier parte del campo" ya que "hay buen rollo" entre aficiones.

Aún no se ha jugado este partido y la Federación ya planea el próximo desplazamiento. Será a Bilbao el sábado 11 de febrero, cuando el Dépor se enfrente al Athletic a las 18.30 horas. De momento no hay plan de viaje pero el club ya ha puesto las entradas a la venta. La Federación cuenta con 230 localidades disponibles y está gestionando la reserva de hoteles y autobuses para ofrecer los packs a los seguidores deportivistas. "La idea es salir de A Coruña el sábado por la mañana y regresar el domingo a la hora de comer", cuenta Noelia Díaz. Cree que, en cuanto se haga oficial el viaje de la Federación, pronto se agotarán las plazas disponibles. "Es un buen plan. Bilbao está relativamente cerca, es un viaje que gusta y el horario cuadra bien". Para aquellos que consigan la entrada para San Mamés por otras vías, la agrupación blanquiazul ofrecerá transporte hasta Bilbao.

Desde la Federación, agradecen que los horarios "cuadren bien" para que los aficionados puedan desplazarse a otras ciudades y apoyar a su equipo. "Después del palo de Vitoria, que había caído en lunes, no hemos tenido tan mala suerte. Ahora se puede ir a Eibar y Bilbao y también estamos pensando en organizar el viaje para el partido contra el Leganés (sábado 25 de febrero a las 18.30 horas", avanza la secretaría de las peñas.

También la visita a Gijón está marcada en rojo el calendario. "Aún no han confirmado el horario pero ya tenemos hoteles buscados y bloqueados para que no haya problemas de alojamiento y podamos organizar bien el desplazamiento", señala. Por la proximidad geográfica, acudir al Molinón entra en los planes de muchos deportivistas que no quieren perderse las hazañas de su equipo lejos de Riazor. Recorrer kilómetros es parte del sentimiento blanquiazul.