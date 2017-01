Tino Fernández: "Tenemos al alcance de la mano superar los 25.000 propietarios"

Tino Fernández, presidente del Deportivo, acudió ayer a la sede de LA OPINIÓN para participar en un encuentro digital con los lectores y dar cumplida respuesta al deportivismo en un momento decisivo para el club, a pocos días de que finalice el 31 de enero la operación de ampliación del capital social del Dépor. El dirigente blanquiazul hizo un último llamamiento a la participación en un proceso que sellará el modelo de propiedad colectiva del Deportivo y que espera aumentar a 25.000 el número de accionistas, una cifra récord en el fútbol español. Tino Fernández resaltó la implicación de las empresas de la ciudad, tal como hizo LA OPINIÓN, que participó con 26.000 euros, simbolizando a cada uno de los socios que tiene la entidad. "LA OPINIÓN ha participado en la ampliación y se lo agradecemos mucho, así como a las otras empresas y particulares que lo han hecho", afirmó el presidente. "Ojalá en estos días que quedan muchos más deportivistas se animen a hacerse accionistas del club y superemos los 25.000 dueños, lo tenemos al alcance de la mano. Animo a todos los deportivistas a comprar acciones del Deportivo para decirle al mundo que somos un club de todos, de 25.000 propietarios", agregó. A continuación, ofrecemos a los lectores un resumen de la amplia charla que Tino Fernández mantuvo ayer con los deportivistas desde LA OPINIÓN.

-Soy un fan del Dépor desde Jordania. ¿Cree que la situación financiera del club es ahora estable ? ¿Podemos esperar jugar en Europa en los próximos años?

-Sí, la situación financiera estando en Primera es muy estable, la tenemos perfectamente ordenada. Tres o cuatro años es lo que calculamos para liquidar la parte más importante y preocupante de la deuda. Una vez minimizado ese lastre podremos competir en igualdad de condiciones con todos los equipos de LaLiga y pelearemos por objetivos mayores. Eso también hará que cada vez, como ya estamos haciendo año a año, tengamos más jugadores en propiedad.

-Yo era lendoirista y ahora estoy empezando a ser tinista. He comprado una acción ahora y animo a todos a hacerlo, pero las ventajas de ser accionista las veo muy limitadas. ¿Se podría subir algo el descuento en la Deportienda?

-Esto no es cuestión de lendoirismo o tinismo. Es un debate que no me gusta y que no creo que sume nada. Aquí hay que ser sólo deportivista. Cada día las acciones tienen más valor porque la situación económica mejora y mejorará mucho más. Además las ventajas de ser accionista ya se ven y se verán reflejadas en más acciones sociales y comerciales. Para mí la más importante, una sola acción del Deportivo es un tesoro. Creo que nunca te arrepentirás de tenerla.

-Nací en Bilbao y tengo 22 años, pero no sé por qué desde pequeño soy deportivista. Acabo de comprar una acción porque quería ser parte de este proyecto, y la verdad que no puedo invertir mucho dinero. ¿Si el Dépor en cinco años gana la Liga, ingresaría dinero por la acción?

-Gracias por ese apoyo y por ese esfuerzo de comprar una acción. Por ahora tienes una parte del club que tanto quieres, eres su dueño. Eso tiene y tendrá ventajas en el futuro. Somos ambiciosos y por qué no, en un futuro, podrían repartirse dividendos. Eso no es fácil ni está cerca pero podría ser. Lo importante es ser accionista del Dépor desde Bilbao o desde cualquier punto del mundo: O Dépor é teu.

-¿Cuánto dinero ha gastado en acciones el consejo de administración?

-Cada miembro del consejo, que ya éramos todos accionistas, ha participado, como el resto del deportivismo, según su criterio. Ni les pedí nada, ni les he preguntado cuánto han comprado. Todos han participado encantados. Son deportivistas de corazón.

-¿Eran 160 millones de euros de deuda o eran menos?

-Los 160 millones era el valor de la deuda concursal.

-¿Cuándo se terminará con la deuda privilegiada?

-Como vamos a seguir en Primera, calculo que en 3-4 temporadas habremos liquidado la parte más importante de la deuda.

-En caso de descenso a Segunda, ¿correríamos peligro de desaparecer debido a la deuda?

-No, pero sí que complicaría el escenario que tenemos planteado para el saneamiento del club. De todos modos, trabajamos siempre convencidos de que no estaremos en Segunda División.

-¿Con qué deuda se podrá decir que el club ya no está en causa de liquidación?

-La causa de disolución no la provoca la deuda sino el patrimonio neto del club (a 30 de junio de 2016 unos -83,5 millones de euros). Cuando sea superior a dos tercios del capital social, saldremos de la causa de disolución. Ahora la clave es cumplir los pagos acordados con los acreedores. Estamos muy lejos de dejar todo pagado.

-¿Cuándo se estima que estará reducida la deuda a una cantidad residual y, por otro lado, si la posibilidad de su venta sigue estudiándose?

-El grueso de la deuda privilegiada, estando en Primera, esperamos que quede reducida al mínimo en 3 o 4 años. La posibilidad de venderla está encima de la mesa pero solo se hará en condiciones buenas para el Deportivo y su futuro.

-¿Por qué cuesta tanto hacer públicas para los socios y accionistas las cifras y condiciones de traspaso cuando su candidatura hablaba de "transparencia"?

-Porque la transparencia tiene que estar en todo lo que no afecte a nuestra capacidad de ser competitivos dentro del sector y hay datos (traspasos, patrocinios, incluso el convenio con Hacienda u otros acreedores,?) que si son públicos pueden perjudicar esa competitividad, es decir, pueden beneficiar a nuestros competidores. Nunca el Dépor ha ofrecido tantos datos al céntimo como ahora (socios, accionistas, asistencia a Riazor, cuentas, ?). Somos el cuarto club más transparente de España y aspiramos a ser el primero. No hay un dato que tenga que ser conocido que no esté a disposición de los accionistas.

-Mi pregunta va en relación a la probable venta de parte de la deuda a un fondo extranjero, hace no mucho tiempo leí que había movimientos ya en firme, pero que los intereses eran bastante altos. Me gustaría saber en qué situación estamos ahora mismo y sobre todo, cómo influiría esto de cara al límite salarial si finalmente se llevase a cabo.

-Seguimos en proceso de estudiar las posibilidades que encontramos o que nos presentan pero es, como dije, un tema a tratar con mucho cuidado. Evidentemente sí mejoraría el límite salarial y nuestra capacidad competitiva porque no tendríamos que dedicar una cantidad tan elevada de dinero a pagar la deuda cada temporada y dispondríamos de ese dinero para poder invertir en la maquinaria de esta empresa: el equipo.

-¿No cree que ser accionista del club debería estar ligado con los descuentos en tema de entradas que se le realizan a los abonados? Le expongo esta posibilidad en relación a la gente, que como yo, vivimos fuera de Galicia ya que, como mucho, podemos ir a uno o dos partidos al año.

-Los accionistas y los socios son para nosotros el núcleo de este club y por lo tanto ambos tienen los mismos tipos de ventajas. El descuento por ser accionista y socio es el mismo en la tienda, también cada vez que un patrocinador hace promociones las dirigimos a ambos colectivos. Suele suceder que la mayoría de accionistas son socios, pero trasladaremos esta propuesta al área social.

-Los deportivistas tenemos mucho que agradecerle, pero necesitamos saber que usted y su equipo optarán al próximo mandato.

-Aunque no lo hemos hablado en el Consejo, a día de hoy seguro que nuestra voluntad sería la de continuar. Pero eso lo hablaremos dentro de año y medio, cuando entremos en la recta final de estos cinco años en los que los dueños del Deportivo nos han dado el mandato de dirigir el club.

-Muchos empresarios son directivos de equipos de fútbol, ¿es así que ve usted rentable (directa o indirectamente) ser presidente del Deportivo?

-Está claro que el nivel de exposición pública y de conocimiento que tiene la gente de mí y de mi trabajo al ser presidente del Deportivo ha aumentado, pero tengo claro que ambos ámbitos no deben mezclarse y siempre he mantenido perfectamente separados el club y el trabajo en la empresa.

-¿Cuánto ha crecido la cotización de Altia desde que usted preside el Deportivo?

-Como ya he comentado, no mezclo en absoluto lo referente a mi empresa con lo del Deportivo. La empresa sigue su camino positivo y lo que le pasa sucede única y exclusivamente por mérito de los más de 800 profesionales que trabajan allí y nuestros clientes.

-¿En qué aspectos cree que mejoró el club desde su llegada y cuáles son en los que cree que tiene que mejorar?

-El club mejoró mucho su gestión interna, en el día a día, lo que redunda en la mejoría de las relaciones con los accionistas, socios, patrocinadores y otras instituciones. Mejoró económicamente y deportivamente, en instalaciones y equipo humano. Somos una sociedad más cercana y abierta a todo lo que nos rodea. Con las particularidades de un club de fútbol pero con una forma de actuar idéntica a la de cualquier otra empresa. Tenemos que seguir en esta línea, y aspiramos a mejorar y tenemos nuevos retos en absolutamente todos los campos. Queda mucho camino, pero vamos a ganar este partido!

-¿Piensa tomar las medidas legales que correspondan ante el constante acoso del presidente de LaLiga y de la Comisión Antiviolencia hacia al club?

-Estamos defendiendo los intereses del Dépor ante todas las instancias y frente a cada una de ellas por las vías que consideramos más adecuadas. La judicial también es una posibilidad pero antes vamos a agotar el resto. En la lucha contra la violencia, pienso que si cabe hablar de algún ejemplo en los últimos tiempos de hacer bien las cosas, es precisamente el del Deportivo.

-¿Su cambio de postura con el caso Jimmy ha sido de corazón, o se arrepintió cuando se vio acorralado por las críticas de la afición. ¿Se ha disculpado con la familia? ¿Cómo valora en la actualidad aquella actitud de su parte?

-Como dijimos en alguna ocasión, en este caso yo, el Consejo de Administración actuamos en todo momento movidos por la defensa de los intereses del club y por una total honradez, honestidad y humildad. Cometimos errores por los que pedimos disculpas oportunamente y actuamos en cada momento como consideramos que era mejor para el Deportivo y en base a la información que teníamos y nos dieron. Fuimos los primeros, el día del asesinato, en ponernos a disposición de la familia, y dos días después, en hablar de asesinato y en pedir justicia para Jimmy. Hoy, dos años después, creo que la perspectiva permite ver que actuamos con esa honradez y honestidad. Recientemente, estuvimos Quique Calvete y yo, con la madre y hermana de Jimmy. Todo el Consejo apoyamos la petición de reapertura del caso y de Justicia para Jimmy y pedimos al deportivismo que lo haga y se movilice.

-¿No cree que se está magnificando todo este tema de los cánticos por parte de la Comisión Antiviolencia y LaLiga?

-El objetivo es erradicar la violencia en el fútbol y ahí estamos todos de acuerdo. En las medidas que se adoptan o las propuestas de la Comisión Antiviolencia ya no estamos de acuerdo en todo y de hecho recurrimos habitualmente las que afectan al Deportivo. Creo que a la lucha contra la violencia faltan normas más claras, percibimos desigualdad de trato y, en ocasiones, vemos propuestas con cambios de criterio al aplicar la misma ley.

-¿Para cuándo un nuevo Súper Dépor?

-Estamos poniendo las bases para asentar al equipo con solvencia en Primera. Es el paso previo a luchar por objetivos más ambiciosos como estar en Europa o luchar por títulos. Fue el recorrido que en hizo el Súper Dépor y creo que lo volveremos a hacer.

-¿No cree que ya es hora de aumentar el contrato de Çolak antes de que se empiecen a interesar por él e ir pagando la cláusula de Guilherme?

-Las ampliaciones de contratos o los fichajes tienen sus tiempos y en cada caso son diferentes. Siempre trataremos de retener o de comprar el talento, como en estos dos casos, pero dentro del equilibrio y la planificación que hay que tener cuando se trabaja con plantillas profesionales de más de 20 miembros.

-Visto que el club parece que va en el buen camino en cuanto a la reducción de la deuda y en la adquisición de futbolistas en propiedad, me gustaría saber si podemos esperar que en Abegondo surjan futbolistas de nivel para el primer equipo de aquí a 3-4 años, puesto que desde Alex Bergantiños no hemos sacado nada para Primera.

-El trabajo de cantera no es ni mucho menos una ciencia exacta. Lo que sí está claro es que estamos invirtiendo todo lo posible en ella para que a medio plazo pueda dar sus frutos. Para ver los resultados está claro que habrá que esperar por lo menos esos 3 o 4 años, sino más.

-¿Cuándo vamos homenajear al presidente que nos dio los títulos poniéndole el nombre de la ciudad deportiva que construyó?

-Todas las personas que han hecho historia en el Deportivo merecen su homenaje en su debido momento y estoy seguro de que el presidente Lendoiro lo tendrá. La que propones es una de las muchas formas de homenaje que se pueden plantear, llegado el día seguro que se valorará entre las posibilidades.

-¿Por qué no intenta tender puentes con la directiva anterior y dejarse de tanta guerra?

-Los puentes están tendidos desde el primer día para todo el mundo. No hay ninguna guerra por nuestra parte, nuestro esfuerzo se centra en que el Deportivo crezca, en consolidar y defender lo bueno que se había hecho y por otra parte, corregir y mejorar las cuestiones que entendemos que hay que cambiar y mejorar y son necesarias en la industria del fútbol de hoy.

-¿Van a cumplir la promesa de crear sección de atletismo?

-En pocas semanas se cumplen 75 anos de la creación de las secciones polideportivas del Deportivo. La actual situación económica no nos permitiría sostener la estructura y coste de esas secciones por lo que tenemos que ser prudentes cuando hablamos de ese tipo de proyectos.

-¿Por qué no echa ya a Garitano?

-Creo que en ningún momento ha habido razones para dudar del trabajo de Gaizka. Estamos contentos con su trabajo, eso sí, exigiéndole, como a todos los profesionales del club, seguir mejorando. Él es el primero que se exige mucho.

-Un punto por partido. ¿Este es el nivel de exigencia a un entrenador?

-El nivel de exigencia siempre es tres puntos por partido. La media ha quedado tras la primera vuelta en uno, pero siendo este importante, hay que analizar muchos otros factores a la hora de valorar y juzgar el trabajo del entrenador

-¿Por qué no se trabaja más a fondo con la cantera?

-Nunca se han dedicado tantos recursos, de todo tipo, a la cantera del Dépor como en este momento. Estamos apostando todo lo posible por la cantera dentro del margen de maniobra global que tenemos.