Garitano: "Vuelvo a casa, pero lo único importante es que el Dépor gane"

Gaizka Garitano regresará mañana a Eibar para enfrentarse al conjunto al que llevó desde Segunda B a Primera División. El club armero le reconocerá su trabajo en aquellas temporadas con un homenaje previo al partido, pero el ahora entrenador deportivista, aunque agradece el gesto, sostiene que no piensa en otra cosa que no sea ganar en Ipurúa. "He pasado muchos años allí y vuelves a a casa. Ves a amigos y gente conocida, pero lo único importante es que el Dépor gane", reflexionó esta mañana después del entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo.

El desafío de Garitano y del Deportivo será conseguir la primera victoria lejos de Riazor justo en el momento en el que se inicia la segunda vuelta el campeonato. Para ello, argumentó el entrenador blanquiazul, tendrán que mejorar la versión que ofrecen a domicilio. "Es nuestra asignatura pendiente. Fuera de casa tenemos que tener un rendimiento más alto para poder ganar partidos. Eso es un poco lo que le falta al Dépor", reconoció.

El técnico deportivista recuperará para este partido a varios jugadores después de la acumulación de lesiones de las últimas semanas. Estarán Bruno y Carles Gil, y se estrena en una convocatoria Gael Kakuta. Ninguna, sin embargo está para poder jugar el partido completo. "Tenemos que hacer dos parejas. Ninguno está para jugar 90. Lo que tenemos que hacer es dobles parejas. Ninguno tiene un rendimiento para jugar noventa", advirtió Garitano.