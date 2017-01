Garitano quiere darse un homenaje

Gaizka Garitano recibirá esta tarde antes del partido contra el Eibar el reconocimiento de un club en el que no hace mucho hizo historia al llevarlo de manera consecutiva desde Segunda División B hasta la máxima categoría del fútbol español. La institución armera entiende que es suficiente como para que él y sus ayudantes durante su etapa en el equipo (Patxi Ferreira, quien también lo acompaña en A Coruña, e Iñaki Lafuente) tengan un homenaje, por mucho que a Garitano no le hiciera mucha gracia. Finalmente será un acto privado previo a la disputa del partido, aunque la grada de Ipurua también tendrá oportunidad de agradecerles su trabajo.

Será la primera ocasión en la que Garitano regrese a Eibar y agradece todo lo que ha preparado el club, pero al mismo tiempo advierte que su pensamiento solo pasa por ganar con el Deportivo. El homenaje para él sería conseguir la primera victoria a domicilio esta temporada y al mismo tiempo empezar la segunda vuelta con buen pie. "He pasado muchos años allí, vuelves a casa, ves amigos, gente conocida y es especial, pero lo único que me preocupa es que el Dépor gane allí", subrayó ayer el entrenador blanquiazul tras el entrenamiento en la ciudad deportiva de Abegondo. "Estoy muy agradecido por los años que he estado en el Eibar, pero mi mente está en el Dépor y en ganar", insistió.

Para conseguirlo tratará de conseguir que el equipo recupere el estilo de juego que le permitió encadenar sus mejores resultados antes del parón navideño. Garitano adelantó ayer que desterrará el esquema con dos delanteros y regresará a la versión con Emre Çolak como mediapunta y dos jugadores de banda. "Trataremos de jugar como lo hemos hecho siempre", indicó. "La idea es volver a jugar con los jugadores de banda que tenemos disponibles", añadió.

La idea del técnico deportivista es regresar a esa versión sin verse condicionado por las circunstancias especiales que rodean a Ipurua. "Tenemos que jugar como siempre. La gente que va allí cambia muchas cosas, se vuelve loco, cambia el sistema, pero es un partido con tres o cuatro cosas especiales y el resto es normal. Así lo tenemos que afrontar", aseguró. "Espero un buen Eibar, que está haciendo una buena temporada, especialmente en casa. Es un sitio difícil para ganar, pero podemos hacerlo. Confío en las opciones del equipo", reflexionó sobre el equipo que esta tarde le brindará un reconocimiento y ante el que quiere darse un homenaje.