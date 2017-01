"Si cometes errores en Primera, los pagas y más en campos así"

Carles Gil, que regresó al once titular tras superar su lesión, comentó que los dos primeros goles dejaron "tocado" al Deportivo. "Nos ha marcado el mal inicio que hemos hecho", reconoció a Radio Coruña. Y es que el extremo deportivista cree que "si cometes errores en Primera División, los pagas y más en campos así". "En la segunda parte entramos muy bien, les hemos pasado por encima con ocasiones muy claras. Pero con el 3-1 ya se acabó el partido", analizó y añadió: "No hemos estado finos y lo hemos pagado". El blanquiazul aseguró que la posición que ocupa el Dépor en la clasificación "no es cómoda" y buscará "los tres puntos" ante el Betis en casa. "El partido del viernes es muy importante", finalizó.