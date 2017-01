A faciana de Çolak díxoo todo

Abondou con ollar a faciana de Çolak para saber que o partido estaba rematado. Viña de marcar o Eibar o terceiro gol despois de que o turco despexase mal -forzado- un rexeite que viña da área propia tras un córner que lanzara o Eibar. Non sei se o xesto de Çolak foi por meter ese balón cara o centro ou porque estaba a dicir que era a sentenza a un partido no que o Deportivo mandaba descaradamente desde que comezara a segunda metade. Tiveron os deportivistas oportunidades dabondo para ter igualado e mesmo terse posto por diante, pero Yoel vestiuse de heroe. Onte foi o seu día e ese terceiro gol foi matador. Non o cualifico como decisivo porque menos valor tería se o cadro vasco non tivese marcado antes dous, tantos que acadou en apenas quince minutos e en so dúas chegadas preto da portería de Tyton. Erras en área propia e erras na adversaria; quer dicir, erras onde se deciden os partidos! Así é moi complicado gañar por moi ben que xogues, porque a min gustoume o Deportivo da segunda parte, mesmo estaba pensando na remontada e que os tres puntos viaxarían cara A Coruña, pero? outra xogada illada dos locatarios decidiu. E que aconteceu despois? O a que acontece acotío, que mágoa que comezásemos tan mal, que mágoa das oportunidades, que mágoa de? Non había cabreo na xente, había decepción ou, mesmo, conformismo. Esa sensación de que aconteza o que aconteza vai ser complicado vivir un ano sen abafos. De momento os descenso segue a seis puntos pendente do que faga hoxe o Sporting en Bilbao.