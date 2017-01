¡No entiendo nada!

No entiendo cómo Luisinho pasó de ser titular a no ser ni siquiera convocado. Si Kakuta va a ser el sustituto de Babel en banda izquierda, y mientras no esté en forma, ¿hay algún jugador mejor que Luisinho para jugar por delante de Navarro? No entiendo cómo Albentosa pasó de ser intocable a no jugar ni un minuto (¿hay que quejarse?). No entiendo las prisas para dar entrada en el equipo, y desde el principio, a Bruno y a Gil después de casi un mes de baja (precisamente fueron los primeros jugadores en ser sustituidos). No entiendo cómo esos mediapuntas de banda no proporcionaron las ayudas oportunas para defender mejor y para que los laterales se proyectaran más al ataque, ya que apenas lo intentaron en el primer tiempo. No entiendo cómo seguimos sin darnos cuenta de que el gran problema del Deportivo siguen siendo las bandas. No entiendo cómo el Deportivo desperdició, una vez más, gran parte del primer tiempo, sobre todo los primeros 15 minutos (en ese instante empezaron a calentar jugadores del banquillo, ¿significaba que de salida el planteamiento no era el correcto?). No entiendo la cantidad de errores defensivos cometidos.

Mendilibar, al conocer la alineación del Deportivo, lo tuvo claro: cargar el juego desde el primer minuto por la banda izquierda del equipo coruñés. Minutos antes de marcar Çolak el equipo despertó, se hizo con el control del juego y creó ocasiones pero sin acierto.

En la segunda parte el equipo salió a por todas, jugando con intensidad, practicando buen fútbol y creando ocasiones, pero en la finalización faltó efectividad haciendo internacional a Yoel. Por desgracia eso solo duró media hora (en este intervalo de tiempo el Deportivo volvió a sufrir otro grave error arbitral al no señalar un clarísimo penalti a su favor, que de marcarlo suponía el empate y a lo mejor el partido era otro). A falta de 15 minutos volvimos a equivocarnos en la salida después de un rechace en un córner y nos metieron el tercero.

Personalmente, me siento más tranquilo con Albentosa en el campo. Me causó buena impresión Kakuta. No podemos dormirnos, que ya solo quedan 18 partidos... ¡Menos palabrería y más hechos!