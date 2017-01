"No vamos a hacer más incorporaciones, tenemos una plantilla más que suficiente"

El presidente deportivista también dio ayer prácticamente por cerrado el mercado de invierno. Tino Fernández descartó el regreso inmediato de Fede Cartabia al equipo a pesar de que el argentino está cerca de desvincularse del Valencia. El máximo responsable de la directiva blanquiazul, sin embargo, no descartó su incorporación al final de la temporada. "No vamos a hacer más incorporaciones en el mercado invernal. De todas maneras, mientras no acabe el plazo, cualquier cosa puede pasar, tampoco es que lo cierre al cien por cien", subrayó. "El equipo que tenemos es con el que vamos a lograr el objetivo", añadió.

Tino Fernández considera que la plantilla de la que dispone Garitano está equilibrada. La llegada de Cartabia en estos momentos, después de las incorporaciones de Ola John y Kakuta, rompería esa armonía, de acuerdo al presidente. "Tenemos una plantilla más que suficiente", insistió. "En las bandas, en los extremos, tenemos variedad. Ayer vimos por primera vez a Gael Kakuta y falta Ola John. Tampoco podemos hacer un overbooking porque luego al final también es difícil de gestionar", razonó el presidente deportivista ayer tras acudir a la ciudad deportiva de Abegondo a presenciar el encuentro del Fabril.