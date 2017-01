Toque de atención presidencial

Contundente para referirse a los árbitros cuando sus decisiones más castigaron al equipo, el presidente deportivista, Tino Fernández, también fue rotundo para describir las actuaciones recientes del Deportivo, especialmente la del sábado en Ipurua. "Fue un partido en el que estuvimos un poco blandos atrás y que pagamos caro", resumió. Los dos goles encajados antes del cuarto de hora que condicionaron el partido ante el Eibar le fastidiaban todavía ayer por la mañana, cuando se acercó a la ciudad deportiva de Abegondo a presenciar el compromiso del Fabril ante el Barco mientras la primera plantilla se ejercitaba unos campos más allá.

Entiende Tino Fernández que el equipo cuenta con los recursos suficientes como para ocupar una posición más tranquila en la clasificación sin tener que fijarse en lo que hacen el resto de conjuntos inmersos en los puestos de clasificación y también por eso descartó que se vayan a producir más incorporaciones, incluido el regreso inmediato de Fede Cartabia.

"Me dices que cambie a uno del Eibar por uno nuestro de todos los que jugaron ayer y tengo muchísimas dudas", argumentó para desechar la llegada de más refuerzos tras los de Ola John, Gael Kakuta y Davy Roef. "Voy puesto por puesto y me sigo quedando con los nuestros", remarcó el presidente deportivista acerca de la plantilla de la que dispone Garitano.

El presidente deportivista entiende que lo que más necesita el equipo es mejorar en los inicios de los partidos. Tino Fernández subrayó el mal arranque del sábado ante el Eibar, pero también recordó que ante Las Palmas en la jornada anterior también se cometieron los mismos errores. "Lo que tenemos que hacer es espabilar, no estar tan blanditos y salir medio atoallados (sic) fuera de casa, que no puede ser que en el minuto catorce vayamos perdiendo 2-0 y que luego, cuando volvemos a estar ahí, la primera vez que se acercan por la portería nos metan el tercero", manifestó.

Los dos tantos encajados antes del cuarto de hora condicionaron a los deportivistas en Ipurua, pero Tino Fernández también reconoció la reacción de la segunda mitad y deslizó alguna crítica a la actuación arbitral por el penalti no señalado sobre Emre Çolak con 2-1 en el marcador y en pleno dominio blanquiazul. "En el segundo tiempo creo que merecimos más, pero así es el fútbol. Tuvimos una salida muy buena, muchísimas oportunidades y me pareció increíble que no llegase el gol del empate, aparte de que hay un error arbitral importante", reflexionó. "Creo que el arbitraje fue bueno, pero sí es cierto que hay un penalti que podía haber cambiado el partido. Si nos hubiéramos puesto 2-2, estaría más cerca el 2-3 que perder", añadió.

En ese contexto, argumentó Tino Fernández, los méritos acumulados por el Deportivo ante los rivales o los errores arbitrales que les han restado puntos no cuentan en una clasificación que cada vez se les atraganta más. "Esto es una clasificación de puntos, no hay clasificación de sensaciones ni de errores arbitrales. Preocupación no, hay ganas de estar más arriba", manifestó.

El partido ante el Betis del viernes en Riazor adquiere tras el tropiezo del sábado más importancia si cabe. "No hacemos especulaciones con los números ni dónde va a estar la permanencia", apuntó el presidente deportivista. "Lo que queremos es ganar todos los partidos y punto. Ahora viene el Betis el viernes y hay que poner toda la carne en el asador, salir con tensión", reclamó.